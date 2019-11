Največ časa o domnevnih kršitvah pacientovih pravic

15.11.2019 | 19:45

Silvester Štrbenac je svetnike seznanil z domnevnimi kršitvami pacientovih krivic.

Metlika - Člani metliškega občinskega sveta so imeli sinoči 9. redno sejo, na kateri so obravnavali 12 točk dnevnega reda. Na začetku so potrdili mandate trem novim svetnikom, in sicer Alexandri Kočevar, Antonu Štublerju in Jasmini Schweiger Kočevar, ki so postali svetniki potem, ko so podali odstopne izjave Renata Brunskole, Anton Pezdirc in Martin Matekovič.

Svetniki so v prvi obravnavi obravnavali Odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto ter Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto ter ju soglasno sprejeli. V prvi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Metlika. Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli sklep o črpanju občinske proračunske rezerve, iz katere bodo namenili do 13.950 evrov za odpravo posledic močnega vetra, ki je poleti poškodoval streho na gradaškem gasilskem domu. Ažuriran je bil tudi Občinski program varnosti.

Najdlje časa pa so se na občinskem svetu zadržali pri točki dnevnega reda, pri kateri jih je Silvester Štrbenac seznanil z domnevnimi kršitvami pacientovih pravic v Zdravstvenem domu Metlika. Ob tem so svetniki menili, da bi bilo prav, da zadevo rešijo v dobro vseh vpletenih, da pa naj bi bili pri nadaljnjih postopkih zraven tudi predstavniki občine oz. župan in člani sveta zavoda.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija