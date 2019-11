FOTO: V domu kar dva stoletnika: Rudi Mraz in Štefanija Petan

15.11.2019 | 17:05

Stoletnika Rudi Mraz in Štefanija Petan se še odlično držita. Rudi je zbranim celo zapel!

Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular ob čestitki Rudiju Mrazu.

Štefanija Petan s torto ter Mateja Zelić (na levi).

Ljudske pevke iz Ljubljane so popestrile prireditev in zapele v čast stoletnikoma.

Prisrčen objem Rudija Mraza z delavkami pomoči na domu, ki so slavljenca vrsto let obiskovale doma. Med njimi so se stkale prisrčne vezi.

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto je bil danes poseben dan - s posebno prireditvijo so se spomnili okroglih jubilejev dveh svojih stanovalcev in to kar dveh stoletnikov: Rudija Mraza iz Novega mesta ter Štefanije Petan, doma iz Smolenje vasi. V domu so torej praznovali kar dvestoletnico!

»Veseli in ponosni smo na take jubilante, še zlasti, ker gre še za taka dva kerlca, kot sta gospod Rudi in gospa Štefka. Še naprej jima želim veliko zdravja in čim boljšega počutja v domu, ter sploh še veliko stoletnikov,« je dejala direktorica DSO Novo mesto Milena Dular ter skupaj s pomočnico Sonjo Jurečič s šopkoma razveselila oba slavljenca. Mimogrede je Dularjeva še povedala, da je z obema povezana na poseben način: Petanova prihaja iz njene rojstne vasi, Mraz pa ju je z možem pred mnogo leti poročil, saj je bil vrsto let tudi matičar.

Stoletnika, ki se za visoko starost še oba dobro držita, sta bila deležna še mnogih drugih čestitk in pozornosti, vse sta sprejela z veseljem in hvaležnostjo. Med drugim so jima v domski kuhinji pripravili dve veliki in slastni torti, s katerima so se po kosilu posladkali vsi stanovalci doma, od katerih so mnogi veselo prisostvovali praznovanju.

Slavljencema v čast so zapele tudi ljudske pevke iz Ljubljane in prav petje ljudskih pesmi ju je še posebej razveselilo, saj sta oba v življenju rada prepevala. Še zlasti Rudi Mraz, ki je zbranim rad spregovoril o svojem pestrem življenju, v katerem je glasba poleg športa igrala zelo pomembno vlogo. Sodeloval je v kulturnih društvih Svoboda v Bršljinu in Dušana Jereba v Novem mestu. V okviru slednjega je na njegovo pobudo zaživel tudi moški pevski zbor, kjer je Rudi pel bariton, in spominjal se je, kako veliko so nastopali in kako priljubljeni so bili. Kot je povedal, so danes vsi njegovi sopevci že na pokopališču in Rudi njihove grobove rad obišče in se jih spominja. Sicer pa je vse nastope in dogajanje v zvezi z zborom skrbno beležil in hrani kroniko. Zbranim, med katerimi sta bila tudi njegov sin Rudi in hčerka Špela Karba, je z veseljem tudi zapel eno pesem in vse navdušil.

Stoletnica Štefanija Petan se je rodila kot zadnja od petih otrok na majhni kmetiji v Smolenji vasi. Po poklicu je bila šivilja in je upokojitev dočakala v novomeškem Novoteksu. Z možem Jožetom, s katerim sta si dom ustvarila v Straži, sta imela sina Zvoneta. Zdaj je že preko trideset let vdova, v domu, kjer je šele leto dni, prej pa je zase skrbela še sama, pa jo rad obiskuje sin z ženo.

Svojci obeh slavljencev seveda niso manjkali na prireditvi, ki jo je povezovala Mateja Zelić, in veselili so se skupaj z njima. Hvaležni pa so tudi vsem zaposlenim v domu, ki lepo skrbijo za Rudija in Štefanijo, da se dobro počutita in z veseljem čakata vsak nov dan.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija