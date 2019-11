Policisti zasegli več kozarcev konoplje

15.11.2019 | 18:30

Foto: PU Ljubljana

Kočevje - Policisti Policijske postaje Kočevje so v hišni preiskavi pri 38-letnem Slovencu našli in zasegli več steklenih kozarcev s prepovedano konopljo, tehtnico in mobilni telefon, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po koncu zbiranja obvestil bodo zoper osumljenca zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z mamili podali kazensko ovadbo.

Nesreča v Velikem Gabru

Dežurni s številke 112 pa v večernih poročilih dodajajo, da sta danes nekaj po 8. uri osebni vozili trčili na cesti pred naseljem Veliki Gaber v trebanjski občini. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Gasilci PGD Trebnje so zjutraj pred nesrečo posredovali tudi zaradi onesnaženja cestišča v omenjenem naselju. Oljni madež v dolžini okoli 500 metrov so posuli z vpojnimi sredstvi, razmastili oljni madež ter oprali cestišče. Dežurni delavec komunalnega podjetja je poskrbel za zavarovanje cestišča s signalizacijo.

V Posavju je dan minil bolj mirno, o izrednih dogodkih danes ne poročajo.

M. M.