Ob Težki vodi: Namesto sanacije zgolj table

Z občine so obljubili, da bodo sanacijo usada v dolžini 55 metrov izvedli v prihodnjem letu. Kdaj naj bi prenovili tudi druge odseke te uničene ceste, pa ostaja neznanka. (Foto: S. V.)

Novo mesto - Na uredništvo Dolenjskega lista se je obrnil bralec Sebastjan Virant z opozorilom, da na ulici Ob Težki vodi prometne opozorilne table rastejo kot gobe po dežju, novomeška občina pa pozablja na obljube tamkajšnjim krajanom o prenovi ceste, ki je že vrsto let neuradna obvoznica proti Beli krajini. Posledično prometni kaos uničuje tamkajšnjo infrastrukturo in ogroža pešce.

»Krajani KS Regrča vas in Šmihel zadnja leta pogosto opozarjajo pristojne na nevzdržne razmere prebivalcev ulice Ob Težki vodi, ki se že nekaj časa uporablja kot obvoznica proti Beli krajini. Poudarjajo tudi, da gradnja šmihelske obvoznice prebivalcev te ulice ne bo rešila trenutnega kaosa, nasprotno, pričakujejo še več prometa zaradi navezave na obvoznico in novo cesto za Drsko. Glede na dejstvo, da je na več mestih potrebno nujno popravilo vozišča, je žalostno, da pristojni na občini cesto, po kateri za nameček poteka tudi šolska pot, niso uvrstili niti v načrt preplastitve občinskih cest, ki trenutno poteka na petnajstih odsekih v občini,« je med drugim zapisal Virant.

V Dolenjskem listu smo o (prometnih) težavah omenjenega območja že večkrat poročali. Cesta je namreč zelo ozka in ponekod se dve vozili težko srečata, hkrati pa je brez potrebnih pločnikov in tako zelo nevarna za najranljivejše udeležence v prometu, tj. pešce in predvsem otroke. Mestna povezava Šmihela z Gotno vasjo in Belokranjsko cesto, ki je zadnja leta postala neuradna obvoznica proti Beli krajini, je sicer namenjena zgolj lokalnemu prometu, a se tega vozniki ne držijo, po njej pogosto vozijo tudi tovorna vozila, še nevzdržneje postaja ob prenovi okoliških cest, kot je denimo Šmihelska cesta. Že več kot deset let različni dopisi krajanov romajo na MO Novo mesto, v njih pa med drugim opozarjajo na razpoke na fasadah, poškodbe škarp, robnikov, dvorišč, škode na vozilih itd.

O tem smo v Dolenjskem listu izčrpneje poročali lansko poletje, Virant pa je sedaj opozoril, da razmere niso prav nič boljše: »Toliko o Dularjevih (Miloš Dular, vodja oddelka za promet in mobilnost na MO Novo mesto; op. av.) obljubah o sanaciji brežine zaradi udora v križišču s Šukljetovo in sanaciji bankin ter razširitvi vozišča tam, kjer je to izvedljivo. Najlažje je postavljati smerne deske, na obstoječe vozišče zarisati površino za pešce in razmišljati o enosmernem prometu, ki dokler ne bo zgrajene zahodne obvoznice in južne povezovalne ceste od križišča na Belokranjski cesti do križišča s Šmihelsko (Ljubensko) cesto, ne bo rešilo problema, ampak bo krajanom nevzdržne razmere samo še poslabšalo. Ker so slike več kot zgovorne, je potrebno ukrepati takoj. Pristojne na MO Novo mesto zato ponovno sprašujem, kdaj bo izvedena sanacija in modernizacija občinske ceste na ulici Ob Težki vodi?«

Z MO Novo mesto so odgovorili, da je sanacija omenjenega usada v dolžini 55 metrov predvidena v prihodnjem letu: »Projektantska ocena sanacije usada z gradnjo pločnika za pešce je 169.529,57 evra.« Na vprašanje bralca, zakaj tudi ulica Ob Težki vodi ni vključena v aktualni sklop prenov petnajstih odsekov občinskih cest, pa so v službi za odnose z javnostmi odgovorili: »S preplastitvijo občinskih cest, ki trenutno potekajo na petnajstih odsekih v občini v skupni vrednosti 365.000 evrov, smo skušali zajeti čim več lokacij in s tem dela in preplastitve smiselno razporediti v sklopu naših krajevnih skupnosti. Zavedamo se, da je želja vedno več kot razpoložljivih sredstev, zato se trudimo vsako leto dopolniti seznam težavnih lokacij in nadaljevati s sanacijami. Sanacija usada na Težki vodi obsega večji poseg (ne gre samo za preplastitev), zato so dela v večjem finančnem obsegu predvidena prihodnje leto.«

Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista z dne, 7. november 2019.

Mirjana Martinović,

foto: S. V.

