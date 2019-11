Kulturni dom bo dobil še prenovljeno notranjost

16.11.2019 | 10:00

Dom kulture v Šentvidu pri Stični (Foto: G. S.)

Ivanški župan Dušan Strnad in direktor podjetja Primkom Jože Redl sta v sredo podpisala gradbeno pogodbo za prenovo notranjosti kulturnega doma. (Foto: G. S.)

Šentvid pri Stični - Kulturni dom v Šentvidu pri Stični bo po letu dni, ko so obnovili njegovo zunanjost, deležen še prenove notranjosti. Kot so sporočili iz občine Ivančna Gorica, gre za pogodbeno vrednost v višini 262.341,42 evra, dela pa naj bi podjetje Primkom predvidoma končalo v roku štirih mesecev od uvedbe v delo.

V sklopu prenove bodo naredili nove tlake v dvorani z novo hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter razširili balkon. V dvorani bodo namestili nove lesene akustične plošče, radiatorske niše vključno z menjavo radiatorjev in nove sedeži. Prenove bodo deležni obstoječi sanitarni prostori v dvorani in zaodrju, nove bodo tudi garderobe. V samem odrskem delu kulturnega doma bodo posodobili električno inštalacijo, scensko razsvetljavo z reflektorji in avdiovizualno opreme.

M. Ž.