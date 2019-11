Pred domačimi gledalci na kolena spravili Koper

16.11.2019 | 10:35

S sedmo prvenstveno zmago so Trebanjci s tekmo več začasno prevzeli drugo mesto. (Foto: RK Trimo Trebnje)

V sredo jih čaka nov prvenstveni obračun, gostovali bodo v Celju. (Foto: RK Trimo Trebnje)

Rokometaši Trima so v tekmi 10. kroga lige NLB premagali Koper s 30:27 (13:10) in se tako po porazu z Gorenjem v prejšnjem krogu hitro vrnili na zmagovalne tirnice. Pred domačimi gledalci so na kolena spravili Koper s 30:27, s sedmo prvenstveno zmago pa so s tekmo več začasno prevzeli drugo mesto.

Trebanjci so se v prvo vodstvo na tekmi prebili v 4. minuti, ko je za 3:2 zadel Gal Cirar. Tri minute kasneje so zaostajali s 3:4, deset minut kasneje pa so prvič na tekmi povedli z dvema goloma razlike (9:7). Pred odhodom na veliki odmor so prvič povedli za tri gole (13:10).

Po vrniti na igrišče so hitro še za gol povečali prednost in v 44. minuti povedli za pet golov. Deset minut pred koncem so se gosti približali na 23:25, kar je bil obet za zanimivih zadnjih 10 minut tekme. Toda bližje Primorcem ni uspelo priti in Trimo je tekmo mirno pripeljal do konca.

Prvi strelec tekme je bil domači igralec Dino Hamidović, ki je dal 11 golov.

Trebanjce že v sredo čaka nov prvenstveni obračun, gostovali bodo v Celju. Koprčani bodo prihodnjo nedeljo gostili tekmece iz Izole.

Trimo Trebnje - Koper 30:27 (13:10)

* Dvorana OŠ, sodnika: Smolko in Knez.

* Trimo Trebnje: Kotar 3, Didovič 5, Seferović, Dobovičnik 3, Tomić, Hamidović 11 (4), Kmet, Udovič 2, Sašek, Šešić 1, Redek, Jerlah 1 (1), Brana, Grbič, Horžen, Cirar 4.

* Koper: Dolenc, Žagar 2, Avsec 3, Krečič 6 (2), Konjević, Moljk, Smolnik, Sokolič 7 (5), Guček 4, Marić 1, Planinc 4, Stopar, Dobaj, Breznikar, Štavar, Matijašič.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (5), Koper 7 (7).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Koper 6 minut.

* Rdeč karton: /.

Izidi 10. kroga rokometne lige NLB:

- sreda, 13. november:

Butan plin Izola - Gorenje Velenje 27:37 (12:21)

- petek, 15. november:

Trimo Trebnje - Koper 30:27 (13:10)

- sobota, 16. november:

19.00 Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož

20.00 Urbanscape Loka - Krka

- nedelja, 17. november:

19.00 Dobova - Maribor Branik

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 9 0 0 291:194 18

2. Trimo Trebnje 10 7 1 2 279:255 15

3. Riko Ribnica 9 7 1 1 261:241 15

4. Gorenje Velenje 10 6 0 4 290:270 12

5. Dobova 9 6 0 3 288:279 12

6. Koper 10 3 1 6 274:287 7

7. Urbanscape Loka 9 2 3 4 238:264 7

8. Slovenj Gradec 9 3 0 6 260:276 6

9. Maribor Branik 9 3 0 6 233:248 6

10. Krka 9 3 0 6 229:247 6

11. Jeruzalem Ormož 9 2 1 6 225:269 5

12. Butan Plini Izola 10 1 1 8 256:294 3

M. M., STA