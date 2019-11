Zagorelo v počitniški hišici

16.11.2019 | 18:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ponoči ob 1.01 je na Topliški cesti v naselju Čatež ob Savi zagorelo v počitniški hišici, poročajo dežurni iz ReCO Brežice. Posredovali so gasilci PGD Cerina, PGD Brežice, PGD Brežice okolica in PGD Obrežje, ki so požar pogasili in objekt pregledali s termo kamero.

Iz novomeškega centra dodajajo, da je ob 11.17 helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel v Metliko, od koder je obolelo osebo prepeljal v UKC Ljubljana.

Ob 13.17 je bil na Ljubljanski cesti v Novem mestu na parkirišču nakupovalnega centra večji oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so madež na površini okoli 500 kvadratnih metrov nevtralizirali z vpojnim sredstvom.

M. M.