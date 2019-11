Avto na streho

17.11.2019 | 08:25

Ob 1.31 je na cesti Metlika—Novo mesto, pri Metliki, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, očistili cesto, razsvetljevali kraj nesreče ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

B. B.