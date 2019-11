Dve tesni zmagi

17.11.2019 | 08:55

Krka je v Ormožu prišla do pomembne zmage. (Foto: Igor Martinšek)

Rokometaši Krke so v derbiju sredine lestvice v 10. krogu lige NLB na gostovanju pri Urbanscape Loki zmagali z 29:26 in prvič v tej sezoni napredovali v zgornjo polovico lestvice. Na drugem mestu ostaja Riko Ribnica, ki je z več težavami, kot je bilo pričakovati, doma ugnala predzadnje moštvo lige, Jeruzalem Ormož (32:29).

Urbanscape Loka - Krka 26:29 (13:15)

Krka je prvič povedla v 12. minuti (5:4) in od tedaj Gorenjcem več niso pogledali v hrbet. Najvišjo prednost so si priigrali v 41. minuti, ko je Jaka Jakše zadel za vodstvo z 22:17. V nadaljevanju so gostitelji pritisnili z vsemi topovi in v 51. minuti znižali na 24:25. Do 56. minute je bila tekma povsem odprta (25:26), nato pa sta za Novomeščane zadela Jan Irman in Andraž Kete ter razrešila vse dvome o dolenjski zmagi.

Tilen Kukman, MRK Krka : »Vedeli smo, kaj nas čaka v Loki. Cel teden smo se pripravljali na njihovo hitro igro v napadu, kar je pokazala tudi naša obramba. Mislim, da smo jih uspeli kar dobro zaustaviti. Bolj kot ne, smo celo sezono kar konstantni v obrambi, tako da smo veliko pozornosti posvetili njihovi obrambi 5:1. Držali smo se navodil našega trenerja, ter si tako zasluženo priborili dve zelo pomembni točki.«

Pri Krki sta blestela Kete in Jakše, ki sta dosegla po osem golov, pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Lenart Klemenčič s sedmimi in Aljaž Jesenko s petimi zadetki.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 23. novembra, gostila Riko Ribnico.

Urbanscape Loka: Božnar, Juričan, Vrbinc 3, Gartner, Dolenc, Grojzdek 2, Jamnik 2, M. Jesenko 1, Mali, Tomac-Teržan, Jeseničnik, Pipp 2, A. Jesenko 5 (2), Klemenčič 7, Pokorn, Šibanc 3, Marinović, Atanasov 1.

Krka: Brajer, Urbič, Bevec 5, Avsec, Pršina, Hvastija, Irman 3, Jakše 8, Gorela 2, Klemenčič, Rašo, Batagelj, Kukman 2 (1), Windischer, Matko 1, Kete 8 (4).

Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 5 (2), Krka 6 (5).

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 32:29 (11:14)

Prleki so bili večino tekme boljši tekmec in vse do 49. minute Ribnico držali na razdalji nekaj golov. Takrat je za 24:24 zadel Risto Vujačić, Ribnica pa je nato v zaključku tekme znala unovčiti razliko v kakovosti. Ko so v 54. minuti povedli z 28:25, je kazalo na zanesljivo zmago, a so znova zaigrali neodgovorno in gostom dovolili, da so se minuto kasneje spet približali na vsega gol zaostanka (28:27). Gledalci v dvorani so za zmago trepetali vse do konca, novi točki pa sta v zadnji minuti z goloma le potrdila Žan Žagar in David Kovačič.

Pri Ribnici sta bila najbolj učinkovita Horvat in Kovačič, ki sta dosegla po šest golov, za Jeruzalem Ormož pa je Bojan Čudič prispeval 10, Rok Žuran pa sedem golov.

Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan, Horvat 6, Kovačič 6, Vujačić 3, Žagar 4, Knavs 3, Ilc, Ranisavljević, Pahulje, Lešek 1, B. Nosan 3, Klarič, Cimerman, Pucelj 3, Tomšič 1, Setnikar 2.

* Jeruzalem Ormož: Bogadi, Šoštarič, Čudič 10 (4), Žuran 7, G. Hebar, M. Hebar 4, Šulek, Kocbek 6 (1), Balent, Krabonja 1, Ozmec, Mesarič, Lukman, Ciglar 1, Nunčič.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 1 (0), Jeruzalem Ormož 6 (5).

* Izidi, 10. krog:

- sreda, 13. november:

Butan plin Izola - Gorenje Velenje 27:37 (12:21)

- petek, 15. november:

Trimo Trebnje - Koper 30:27 (13:10)

- sobota, 16. november:

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 32:29 (11:14)

Urbanscape Loka - Krka 26:29 (13:15)

- nedelja, 17. november:

19.00 Dobova - Maribor Branik

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 9 0 0 291:194 18

2. Riko Ribnica 10 8 1 1 293:270 17

3. Trimo Trebnje 10 7 1 2 279:255 15

4. Gorenje Velenje 10 6 0 4 290:270 12

5. Dobova 9 6 0 3 288:279 12

6. Krka 10 4 0 6 258:273 8

7. Koper 10 3 1 6 274:287 7

8. Urbanscape Loka 10 2 3 5 264:293 7

9. Maribor Branik 9 3 0 6 233:248 6

10. Slovenj Gradec 9 3 0 6 260:276 6

11. Jeruzalem Ormož 10 2 1 7 254:301 5

12. Butan Plini Izola 10 1 1 8 256:294 3

