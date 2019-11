Že peta edinstvena slikarska kolonija

17.11.2019 | 09:45

V Adlešičih ustvarjajo z vinom.

Adlešiči - V prostorih javnega zavoda Krajinski park Kolpa v Adlešičih je bila včeraj in bo še danes do večernih ur edinstvena slikarska kolonija te vrste pri nas. Gre za Martinovo kolonijo vinorelov, ki je v Adlešičih že petič. Kot je mogoče razbrati že iz imena, umetniki slikajo v tehniki akvarela, a ne z barvami, temveč z vinom.

Poglavitni namen vinorelov je promovirati vinogradnike in vinarje, seveda pa gre tudi za promocijo slikarjev, ki želijo pokazati, kaj je mogoče ustvariti z vinom. Pobudnik kolonije in hkrati mentor je prof. Ivica Kiš, ki pravi, da tisti, ki se odločijo za vinorele, svojih del ne smejo skrivati v mapi, saj imajo rada svetlobo in zorijo tako, kot zori vino.

Umetniki bodo veseli, če jih boste danes do 18. ure obiskali in si ogledali njihovo ustvarjanje. V galeriji pa so fotografije z včerajšnjega dogajanja v poslovnih prostorih Krajinskega parka Kolpa.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija