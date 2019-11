Podaljšali zmagoviti niz

17.11.2019 | 09:30

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V 8. krogu državnega prvenstva so se odbojkarji Krke razveselili četrte zaporedne zmage. V petih nizih so doma ugnali Hišo na kolesih Triglav iz Kranja (-24, 17, 22, -22, 9), kapetan Kosmina pa je k domači zmagi prispeval kar 28 točk. Na drugi strani je bil najuspešnejši Bregant z 19 točkami.

Krka je podobno kot na sredini pokalni tekmi, v kateri si je proti Črnučam priigrala četrtino finala, nastopila brez obolelega Kumra, na klopi pa je tekmo pričel tudi Drobnič. Priložnost v začetni postavi sta tako dobila mladi Travnik in Renko.

Prvi niz je bil zelo izenačen in se je razpletel šele v tesni končnici, osrednjo vlogo pa sta imela kapetana obeh ekip. Bregant je z blokom goste povedel na 21:23. Kosmina je zmanjšal na točko zaostanka. Sledil je zgrešen napad gostov in izenačenje, nakar je Bregant je z novim uspešnim napadom Kranjčanom priigral prvo zaključno žogo, ki pa so jo že z naslednjim servisom zapravili. Drugo zaključno žogo je vnovič priigral Bregant, po slabem sprejemu domačih pa jo je izkoristil Bošnjak.

V postavi Krke je v drugem nizu nadaljeval Drobnič, ki je ob koncu prvega niza zamenjal Renka. Domači so odločno krenili v niz in na servis Lindiča pobegnili na 6:2. Gorenjci so se za hip vrnili, a so Krkaši na servis Erpiča znova pobegnili na zajetnih 7 točk prednosti. V nadaljevanju so Dolenjci držali visok nivo servisa in tako je bilo lažje v obrambi, zanesljivo so tudi napadali. Gorenjci so v napadu storili enostavno premalo, da bi resneje ogrozili vodstvo domačih, želenega učinka pa niso dale niti menjave, s katerimi je poskušal trener gostov.

Tudi tretji niz je potekal po notah domačinov. Z dobro igro v bloku so v končnico vstopili s petimi točkami prednosti. Triglavani so ob koncu še zadnjič zapretili in na servis Malija ubranili dve zaključni žogi domačih, tretjo pa je z uspešnim napadom izkoristil Kosmina.

Večji del četrtega niza so pobudo držali Novomeščani, predvsem po zaslugi razigranega kapetana. Nato pa so gosti izkoristili slabe minute domačih, izničili prednost in izid poravnali na 20. V ključnih trenutkih se je znova izkazal njihov kapetan in uspešnemu napadu dodal še dva zaporedna asa za vodstvo z 21:24. Tretji servis je na srečo domačih poslal v mrežo, a je končnih 22:25 že v naslednji akciji z uspešnim napadom postavil Mali.

Pričetek petega niza je bil izenačen, a le do menjave igralnega polja. Ekipi sta bili zadnjič poravnani na 9, potem pa je sledil popoln mrk gostov. Pohod do zmage sta z uspešnim napadom začela Kosmina in Drobnič, as je pristavil Erpič. Sledili sta še dve neizsiljeni napaki gostov, končnih 15:9 in novo, četrto zaporedno zmago Krke pa sta z blokom zapečatila Lindič in Hafner.

Martin Kosmina, kapetan Krke: “Tekmo smo dobro odprli, toda proti koncu niza je popustila koncentracija tako na sprejemu kot servisu. V drugem setu smo bolje servirali, kar se je takoj poznalo v fazi blok-obrambe, kar je bilo na koncu tudi ključ do zmage dveh nizov. Peti niz je vedno loterija, na srečo se je tokrat obrnilo nam v prid.”

Janko Bregant, kapetan Hiše na kolesih: “Zelo izenačen dvoboj. Peti set do sredine prav tako, potem pa je odločilo nekaj dotikov in nezbranosti v ključnih momentih na naši strani. Sicer pa res izenačen dvoboj v vseh elementih. Čestitam Krki za zmago in za to, kar so do sedaj prikazali v letošnji sezoni.”

* Krka: Hafner 2, Ožbalt, G. Erpič 6, Kosmina 28, Borin, Drobnič 14, Travnik 12, Pucelj, Kumer, Lindič 8, Ogulin, Renko 2, Dimič.

* Hiša na kolesih Triglav: Godnič 2, Tučen 5, Bregant 18, U. Erpič, Kos 11, Bošnjak 8, Pernuš 1, Mali 17, Libnik 1, Jenko 3, Maček 2, Glamočanin.

- sobota:

Krka - Hiša na kolesih Triglav 3:2 (-24, 17, 22, -22, 9)

Salonit Anhovo - Hoče 3:0 (22, 18, 20)

- petek, 15. 11.

Črnuče - Panvita Pomgrad 0:3 (-11, -23, -20)

Maribor - Šoštanj Topolšica 3:0 (15, 17, 16)

- lestvica:

Maribor 8 8 0 24: 5 23

Salonit Anhovo 8 7 1 21: 5 20

Krka 8 5 3 21:14 17

Panvita Pomgrad 8 5 3 15:12 14

Hiša na kolesih 8 3 5 15:19 9

Hoče 8 2 6 10:20 6

Črnuče 8 2 6 9:20 6

Šoštanj Topolšica 8 0 8 4:24 1

S. V.