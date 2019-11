FOTO: Orkester koncert poklonil dobrotnici Ani Recelj Gole

Novo mesto - Orkester Ave pod vodstvom Mira Sajeta je sinoči povabil na Anin večer v Kulturni center Janeza Trdine in številno občinstvo ni razočaral.

66-članski orkester se je predstavil s pestrim programom in ljubitelje orkestralne glasbe popeljal od majhnega otočka Shelter Island v bližini New Yorka, preko deževnega pragozda boginje jutranje zarje Aurore, skozi nadvse zanimivo špansko in temperamentno pot El Camino Real, do čutnih tangov Astorja Piazzolle. Kljub zanimivim deželam izven naših meja se člani Orkestra Ave vedno radi vračajo domov. Na koncertu sta se mladim glasbenikom pridružila glasbi predan harmonikar Oliver Dragičević ter Nina Strnad, ena vodilnih pevk na slovenski sceni, ki je poslušalce razveselila s slovenskimi popevkami.

Obema gostoma so se s pozornostjo zahvalili za sodelovanje, predsednica zbora Tina Lahne pa je s šopkom razveselila tudi Ano Recelj Gole, gospo, ki ji je orkester Ave namenil tokratni koncert in ga po njej tudi imenoval. Z njeno finančno pomočjo so namreč prišli do veliko prepotrebnih instrumentov, o kateri so lahko pred časom le sanjali, pa tudi do enotnih toplih puloverjev, ki jih potrebujejo na vajah in potovanjih na nastope. Za podporo in pomoč so gospe Ani neizmerno hvaležni in ganjeni so ji vzkliknili: »Ana, hvala,« ter ji namenili čudovito pesem Majde Sepe Med iskrenimi ljudmi - zapela jo je seveda Strnadova.

Orkester Ave, ki je mlad v več ozirih - deluje šele od leta 2016, sestavljajo pa ga tudi sami mladi in glasbeno izobraženi fantje in dekleta - je v kratkem času s trdim delo in zagnanostjo zelo veliko dosegel.

Leta 216, ko se je takratna 35 članska zasedba skupaj z dirigentom Sajetom pogumno in polna volje podala na skupno pot, se je na konferenci pihalnih orkestrov WASBE v Pragi Ave prvič predstavil javnosti ter požel odlične kritike.

Lani so na 38. državnem tekmovanju slovenskih godb v 3. težavnostni kategoriji osvojili 1. mesto in zlato plaketo s posebno pohvalo. Ravno tako so se udeležili 6. mednarodnega tekmovanja pihalnih orkestrov v koncertnem igranju Slovenija 2018, kjer so osvojili zlato plaketo s pohvalo in postali absolutni zmagovalci tekmovanja. Konec poletja so se ponovno odzvali povabilu na konferenco WASBE, ki je potekala v Maku, na Madžarskem.

Letos so se udeležili 39. tekmovanja slovenskih godb, kjer so tekmovali v 2. težavnostni stopnji, osvojili 2. mesto in ponovno zlato plaketo s posebno pohvalo. Orkester Ave se je pred kratkim, konec septembra, vrnil iz Rusije, kjer se je udeležil mednarodnega tekmovanja v sklopu konference WASBE v ruskem Kaliningradu. Tam je osvojil sto točk, prejel nagrado Grand Prix in si prislužil naziv Laureate.

Danes sestav šteje 66 orkestrašev, ki so zagnani in delavni. »Možnost sobivanja in tovrstnega ustvarjanja člani Orkestra Ave dojemamo kot privilegij, zato se do zastavljenega obnašamo spoštljivo in preudarno. Resda brez dolgoletne tradicije delovanja, vendar, izhajajoč iz neizmerne mladostne energije, smo si svojo prihodnost namenili kovati smelo ter trdno odločeni, da v tem času in prostoru tudi sami odtisnemo opazen ustvarjalen pečat«, pravijo mladi glasbeniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

