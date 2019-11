Jesensko praznovanje se je prepletalo z Martinovanjem

17.11.2019 | 18:15

Udeleženke Šole zdravja Semič so ličkale koruzo.

Semič - Ta konec tedna so v Semiču pripravili 33. Martinovanje in 13. Praznovanje jeseni. Slednje je bilo namenjeno naravi, njenim dobrotam in pridelkom ter obogateno s pestrim dogajanjem. Na Martinovanju pa je bila osrednja pozornost namenjena predvsem ocenjevanju mladega vina in pokušanju vinske letine v kleti Muzejske hiše.

S prireditvijo so začeli v petek, ko so predstavili knjižico Zelišča v kulinariki in pripravili kulinarično delavnico z degustacijo. Udeleženke Šole zdravja Semič so pokazale, kako so nekdaj ličkali koruzo. Na prireditvi V jesen z glasbo, plesom, petjem in smehom pa so nastopili Twirling društvo Bela krajina, hip hop skupina Plesnega studia Novo mesto, harmonikarji Tanje Simonič, Semiški klobukarji, člani Gledališke skupine KD Stari trg ob Kolpi pa so v skeču v treh dejanjih pokazali, kako pri njih ustanavljajo pevsko skupino.

Še bolj pestro dogajanje so organizatorji načrtovali za soboto, a so morali nekaj dogodkov zaradi napovedanih padavin odpovedati. Kljub temu je bila v Kulturnem centru delavnica pletenja kit iz slame in razstava slamnikov iz Slamnikarskega muzeja Domžale, Semičanke so spet ličkale koruzo, Društvo likovnih ustvarjalcev Semič je pripravilo likovno delavnico, v okviru projekta Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine (volna, lan in konoplja) pa so polstili drobne izdelke iz ovčje volne. V studiu kuhinj Dan Kuchen pa so v aktivni kuhinji pekli drožaste vaflje.

Osrednji dogodek letošnjega Martinovanja je bila podelitev diplom in plaket ter razglasitev kletarja leta. Šampiona ocenjevanja si je s tramincem – pozna trgatev (18,25 točke) prislužila družina Mavretič iz Drašičev. Šampiona belokranjca PTP (17,18 t.) je prejela klet Konda iz Sadinje vasi, šampiona metliške črnine PTP (17,20 t.) pa Dragutin Sajko iz Vavpče vasi. Kletar leta pa je postala družina Hoznar iz Ručetne vasi. Razglasili so tudi prvake 16 sort, za katere je prejelo medalje 13 vinarjev.

Tako v petek kot v soboto so si obiskovalci v spremljevalnem programu lahko ogledali razstave v obnovljeni Muzejski hiši in v Kulturnem centru. V slednjem je Slavko Plut razstavil izdelke iz belokranjske breze, Alojz Povše pa je pripravil razstavo z naslovom Čar lesa. Na ogled je bila likovna razstava Jožice Pečavar Hrepenenja, razstava Šole zdravja Semič Jesen na kmetih ter razstava OŠ Semič Dediščina, umetnost, razvedrilo. Obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi razstavo črno-belih fotografi Odprimo otroški album.

Prireditev v Semiču je danes sredi dneva zaključilo Društvo vinogradnikov Semič s pokušino ocenjenih mladih vin v svojih prostorih v Muzejski hiši in s peko kostanja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

