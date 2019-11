V tednu splošnih knjižnic do brezplačnega vpisa

18.11.2019 | 10:30

Knjižnica Mirana Jarca

Novo mesto - Danes se je začel Teden splošnih knjižnic, ki bo s praznovanjem branja in druženja v knjižnicah povezal vse splošne knjižnice po državi. Ob tej priložnosti se bo v Knjižnico Mirana Jarca mogoče vpisati brezplačno, so sporočili iz regijske knjižnice.

Ste vedeli, da knjižnice na tisoč različnih krajih ponujajo 12 milijonov enot gradiva? Da si vsak član knjižnice letno povprečno izposodi toliko knjig kot meri košarkar? In da jih letno obišče toliko obiskovalcev, da bi lahko 800-krat napolnili dvorano Stožice?

Teden splošnih knjižnic bo potekal že tretje leto zapored in po vseh oseminpetdesetih splošnih knjižnicah bo potekalo bogato dogajanje za vse generacije.

V novomeški knjižnici se bodo lahko otroci in mladostniki ob 17. uri udeležili delavnice v okviru projekta KONS, na kateri bodo izdelali lastno vremensko postajo. Jutri ob 17. uri bodo lahko prisluhnili kamišibajkarjem, v četrtek ob 10. uri pa pisateljici Aksinji Kermauner.

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo 20. novembra, se bo v novomeško knjižnico in njene krajevne enote ter potujočo knjižnico mogoče vpisati brezplačno, ob 18. uri pa bodo praznovali z Ladom Jakšo, ki bo predstavil svoj projekt z naslovom »Vsem naj bom neznan«. Gre za sočasno koncertno izvajanje avtorske jazzovske glasbe Lada Jakše ob projecirani fotomultiviziji ambientov poetike Srečka Kosovela, ki nudi večplastno estetsko doživetje inventivne jazzovske in ambientalne glasbe, pesnikovih navdihujočih in aktualnih verzov ter umetniške fotografije.

Obiskovalci bodo v tem tednu na 13. Šalijevem večeru lahko spoznali še prvenec maturantke novomeške gimnazije Eve Novak z naslovom Preden odrastem in si ogledali razstavo izbora knjig z »zeleno« vsebino, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. M.