5. kabalistična konferenca

18.11.2019 | 09:30

Učitelj kabale, Kočevec Dušan Kaluža (Foto: M. L.-S.)

Dušan Kaluža z nekaterimi udeleženci letošnje kabalistične konference. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V prostorih Kulturnega centra Kočevje je v soboto potekala 5. Kabalistična konferenca. »To pomeni tudi 5 let dela Inštituta kabala in tudi mojega osebnega in strokovnega razvoja v tem času,« je povedal ustanovitelj Inštituta, učitelj kabale in hebrejščine Dušan Kaluža.

Konferenca je bila kot običajno razdeljena v dva dela, z dvema osrednjima temama, vodil pa jo je Kaluža, Kočevec, ki se ukvarja s kabalo že 13 let.

Tema dopoldanskega dela konference je bila Plodovitost in mnogoterost. Kot je povedal Kaluža, se prva zapoved v tori, v svetem pismu, v standardnem prevodu v slovenščino glasi: plodite in množite se. Njegov prevod iz hebrejščine pa je: bodite plodoviti in mnogoteri. »V kontekstu tega, kakor to jaz razumem in zagovarjam, se mi ta prevod zdi boljši,« je povedal. Poleg tega, kot je dejal, besedi plodovitost in mnogoterost po sebi narekujeta več interpretacij tega in ostalega, kar je napisano v svetem pismu.

V popoldanskem delu konference pa je bila tema Obljubljena dežela. »To je tisto stanje, ki je rezultat tega, kar ti da kabala,« je povedal in dodal, da kabala ni nekaj, kar bi se lahko naučil v dveh urah in dobil spričevalo o opravljenem tečaju, ampak je dolgotrajen proces, ki zahteva več let dela. »Duhovnost ni enostavna stvar. Vedno si pred izzivom ali zavedo narediti banalno ali pa vztrajati pri tem, kar kabala je, pri tem, čez kar sem šel sam in čez kar so šli moji učitelji in ljudje pred mano. To je izziv. Je pa vedno več ljudi, ki jih te stvari zanimajo, ki to potrebujejo,« je dejal in dodal, po petih letih tudi že lahko pri svojih učencih vidi rezultate, kar pa je tudi na nek način dokaz, da je njihovo delo uspešno.

M. L.-S.