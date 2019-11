Uničili angleške bombe

18.11.2019 | 07:00

Bombe v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 16.15 uri so v naselju Črešnjevec pri Semiču v gospodarskem poslopju našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske in ljubljanske regije so na kraju najdbe poskrbeli za uničenje ročne bombe, angleške izdelave in en kos pehotnega streliva, kalibra 6,5 mm, italijanske izdelave. Nevarne najdbe so ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne. Gasilci PGD Črešnjevec in policisti so zavarovali kraj dogodka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE;

- od 10.00 do 12.00 pae odjemalcem, oskrbovanmi iz TP BOR DOL. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, na izvodu MIKLIČ OBRTNIŠKA;

- od 9.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARTMANJA VAS, na izvodu REVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro na območju TP Bojsno šola izvod Rajterič - Žitnik.

M. K.