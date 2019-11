1. festival ajdovih jedi več kot uspel

Bela Cerkev - Društvo podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev, ki je znano že po peki domačega kruha, se je odločilo pokukati še v našo kulinarično zakladnico ter se spomniti tudi jedi iz ajde.

Ta konec tedna so pridne žene in dekleta v Hiši žive dediščine pripravile 1. festival ajdovih jedi, ki bo - tako vsaj upajo - postal tradicionalen.

Kot pravi predsednica DPDŽ Bela Cerkev Elizabeta Verščaj, je ta misel v njih tlela že dlje časa, saj so želele obuditi ajdo, ki jo na naših tleh pridelujejo že več stoletij. Včasih je veljala za hrano revnih, delavcev in kmetov, danes pa daleč od tega, predvsem pa jo je treba znova vnesti v naše jedilnike, tako v gospodinjstvih kot v gostinskih lokalih, zaradi številnih zdravilnih učinkov. »Ohranimo jedi iz ajde za naše vnuke,« je dejala in zbranim na zaključni prireditvi predstavila pripravljene jedi na razstavi.

Teh je bilo toliko in tako raznovrstnih, da je kar težko vse našteti: od seveda ajdovega kruha do znamenite vinjevrške pogače, nato pa od raznih ajdovih solat, prilog, juh in minešeter, goveje juhe z ajdovimi žličniki in rezanci iz ajde, ajdovih žgancev, pa celo do ajdove pice, pečene ajdove kaše, prekajene postrvi z ajdovo kašo, in ajdovih palačink z liptovskim sirom. Razstavile so kar 30 jedi. Kot je obljubila Verščajeva, bodo kmalu izdale tudi knjižico z recepti, da res ne bo več izgovorov, da ne bi gospodinje pripravljale zdravih ajdovih jedi.

Predstavitev jedi Betke Verščaj, na levi Mateja Strgulec.

Dogajanje je bilo v Beli Cerkvi pestro že v petek, ko se je začela delavnica Priprava jedi iz ajde, v soboto, pa je potekala kulinarična delavnica prikaza izdelave Bizeljskega ajdovega kolača v sodelovanju z Društvom kmetic Brežice in izdelave vinjevrške pogače, ki je posebnost domačega društva. Na dveh strokovnih delavnicah sta predavala Mateja Strgulec iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in sicer na temo Ajda sodi na naša polja pod Gorjanci, Drago Košak pa je spregovoril o ajdi v prehrani.

Franc Anderlič, Nežka Dulc, Bernardka Krnc (Verščajeva se ji je kot nekdanji županji zahvalila za HŽD, kjer imajo lepo društveno kuhinjo) in Jože Simončič.

Ljudski ples šmarjeških osnovnošolcev je navdušil.

Na zaključni prireditvi, predstavitvi razstave ajdovih jedi z degustacijo, ter predstavitvi mlinov Košak in Rangus - brez dobrega moke seveda ni nič! - so gostiteljicam čestitali za 1. festival ajdovih jedi podžupan občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek ter direktor KGZS - Zavod Novo mesto Jože Simončič. Slednji je zbrane spomnil na varovanje naše zemlje in spoštovanje dela kmeta, ki prideluje zdravo hrano in skrbi za obdelano krajino, na pomen večje samooskrbe in da se vzpostavi večje zaupanje med pridelovalcem in potrošnikom.

Prireditev, ki jo je vodila Majda Kušer Ambrožič, so popestrili nastopi: pevske zasedbe Li-La Folklornega društva Kres iz Novega mesta, mladih plesalcev OŠ Šmarjeta, Klemna Hribarja s svojimi harmonikarji, ter domače pevske zasedbe dedkov in babic, ki je s harmonikarjem Hribarjem prav za to priložnost zapela pesem Ajda na polju.

Zbrani so ob koncu z zanimanjem okušali izvrstne jedi iz ajde, ki jih je bila polna miza, in gotovo jih mnogi te dni že pripravljajo doma.

Besedilo in foto: L. Markelj

