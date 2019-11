Pijan in brez vozniške vozil neregistriran avto

18.11.2019 | 11:35

Črnomaljski policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa v Ručetni vasi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 25-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,0 miligramov alkohola. Ugotovili so še, da vozi neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Kršitelju so zasegli tudi vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zapeljal s ceste in trčil v brežino

V noči na nedeljo so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči pri Metliki. Ugotovili so, da je 21-letni voznik osebnega, ki je vozil v smeri proti Novem mestu, v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Avtomobil je po trčenju odbilo na vozišče, kjer se je večkrat prevrnil in obstal na strehi. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligramov alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog.

Sevniški policisti preverjali psihofizično stanje voznikov

Sevniški policisti so med petkom in soboto preverjali psihofizično stanje voznikov in ugotavljali prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Ugotovili so 22 kršitev, povezanih s prekoračitvijo dovoljene hitrosti in pri treh voznikih ugotovili, da vozijo pod vplivom alkohola. 49-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,43 miligramov alkohola, pri 46-letni voznici so izmerili v litru izdihanega zraka 0,62 miligramov alkohola, 37-letni voznik pa je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola. Zoper kršitelje so na sodišče naslovili obdolžilni predloge in jim izdali plačilne naloge.

Odnesel 200 evrov

V noči na soboto je v Adlešičih nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore in odnesel okoli 200 evrov.

Vlomi, a odnesel ničesar

V Dobah na območju Krškega je med 10. in 16. novembrom nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Gorenji Brezovici je v soboto neki nepridiprav skozi vrata vlomil v hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Ob nakit

V Dolenjem Podborštu pri Trebnjem je nekdo v soboto popoldne izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in lastnike oškodoval za 3500 evrov.

Pijan razgrajal in nadlegoval družinske člane

Novomeške policiste so v sobotnih v večernih urah poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški razgrajal in nadlegoval družinske člane. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Maročanka v avtu prevažala štiri tujce

Policisti so v petek na avtocesti pri Dobruški vasi v smeri proti Ljubljani ustavili voznico osebnega avtomobila znamke Renault, italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 32-letna državljanka Maroka z dovoljenjem za bivanje v Italiji v avtomobilu prevaža dva državljana Iraka in dva državljana Irana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljenki kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in jo bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Štiri tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli pet tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim jutrom izsledili in prijeli še pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Tribuč, Velike Doline in Cerkelj ob Krki. Policijski postopki s tremi državljani Sirije, državljanom Pakistana in državljanom Kosova še niso zaključeni.

M. Ž.