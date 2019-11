Darko Ajdič kri daroval že stotridesetič

18.11.2019 | 12:35

Darko Ajdič je zjutraj na jubilejnem darovanju krvi bil dobre volje kot vedno. (Foto: M. Ž.)

Čestike so mu izrekle (z leve) predsednica KORK Mirna Peč Slavica Derganc, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular, Eva Rataj, zdravnik sekundarij, in vodja novomeškega centra za transfuzijsko dejavnost zdravnica Mojca Šimc.

Novo mesto, Mirna Peč - Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči je danes zjutraj na novomeškem Centru za transfuzijsko dejavnost kri daroval že 130-tič, kar, če ocenimo čez prst, pomeni več kot 55 litrov krvi. »Stari krvodajalski maček« je tako sebi in vsem, ki jim bo še pomagal, na nek način dal najlepše darilo za rojstni dan, minuli petek je namreč dopolnil 57 let.

Del te največje solidarnostne akcije je postal leta 1979, ko je kri prvič daroval kot dijak poklicne šole in od takrat pravzaprav umanjkal le dve leti in pol zaradi poškodbe roke. Krvodajalstvo zanj pomeni plemenito dejanje, na drugi strani pa tudi nenehno kontrolo zdravja, saj imajo krvodajalci ob vsakem darovanju tudi zdravniški pregled. K temu humanemu dejanju je pritegnil že nekaj svojih sodelavcev iz Revoza, glede na to, da ima Darko za krvodajalstvo na voljo še kar nekaj let in da ga zdravje dobro služi, pa bo gotovo dosegel še kakšen krvodajalski jubilej.

Ob izjemnem jubileju so mu čestitale vodja novomeškega centra za transfuzijsko dejavnost zdravnica Mojca Šimc povedala in zdravnica sekundarij Eva Rataj, predsednica KORK Mirna Peč Slavica Derganc, predsednica in strokovna sodelavka za krvodajalstvo Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular in Mateja Šlajkovec.

M. Ž.

