Vsak večer zanimivi gostje

18.11.2019 | 14:10

Lani konec novembra je v Novem mestu potekal misijon, ob letu osorej pripravljajo obnovo misijona z zanmivimi večeri. (Foto: arhiv DL, L. M.)

Novo mesto - Konec novembra bo minilo leto dni, odkar je v treh mestnih župnijah (Stolna župnija Novo mesto, Novo mesto – sv. Lenart in Novo mesto – Šmihel) potekal misijon pod naslovom Jezus, daj mi žive vode.

Kot pravijo organizatorji, je bila to priložnost za poglobitev duhovnega življenja faranov, od vsakogar pa je odvisno, kako je obogatil svoje življenje in kakšne spodbude dobil. Da bi se spomnili na tiste milostne dneve in srečanja pred letom dni, ta teden za obnovitev misijona pripravljajo kar nekaj dogodkov z zanimivimi gosti.

Nocoj bo srečanje za člane župnijskih pastoralnih svetov, ključarje, bralce Božje besede in druge sodelavce v župnijah, gost pa bo voditelj lanskega misijona p. mag. Branko Cestnik. V sredo, 20. novembra, bo gost srečanje za starše specialni pedagog Marko Juhant. V petek, 22. novembra, bo cerkvenim glasbenikom (pevcem, zborovodjem, organistom, pritrkovalcem) spregovoril duhovnik in dolgoletni zborovodja dr. Rafko Valenčič. Sobotni večer bo namenjen mladim, gost bo duhovnik in vloger Martin Golob, nastopila pa bo skupina RoKapela.

Vsa srečanja bodo v Baragovem zavodu ob 19. uri.

L. Markelj