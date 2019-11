V spomin prižgali sveče

18.11.2019 | 18:00

Sveče so prižgali ob obeležju, na katerem je Marko Kranjc brezplačno obnovil napis. Foto: Občina Krško

Krško - Svetovnemu dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki je letos potekal pod sloganom Življenje ni rezervni del, so se včeraj pridružili tudi v Krškem. V organizaciji Občine Krško in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se na Trgu Matije Gubca žrtev prometnih nesreč spomnili s prižigom sveč, so sporočili iz občine.

Za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je Svetovna zdravstvena organizacija na podlagi Resolucije ZN leta 2007 imenovala tretjo nedeljo v novembru. Na ta dan se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. V lanskem letu je bilo na cestah občine Krško 182 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli. V letih 2016 in 2017 je bilo sicer nesreč nekoliko manj, žal pa v vsakem letu po tri smrtne žrtve, so navedli v sporočilu za javnost.

Tako župan občine Krško mag. Miran Stanko kot predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško Vlado Bezjak sta opozorila na pomen ozaveščanja vseh udeležencev v prometu o varnosti, še posebej pa najmlajših. S pesmijo in glasbo so dogodek obogatile učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško.

M. Ž.

