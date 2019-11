Nagrada društva restavratorjev za življenjsko delo Jožetu Lorberju

18.11.2019 | 15:15

Posavski muzej Brežice (Foto: M. L., arhiv DL)

Ljubljana, Brežice - Društvo restavratorjev Slovenije je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na področju konservatorstva-restavratorstva namenilo Jožetu Lorberju, in sicer, kot piše v utemeljitvi, za izjemno inovativnost, iznajdljivost, spretnost in kakovost pri skrbi za dediščino, poroča STA.

V Posavskem muzeju Brežice se je zaposlil leta 1977. Kmalu je bil vključen v delo pri izkopavanjih, čemur je sledilo teoretično in praktično usposabljanje na področju konserviranja in restavriranja arheoloških keramičnih in kovinskih predmetov.

Do leta 1982 se je ukvarjal s konserviranjem arheološkega keramičnega gradiva. S strokovnimi znanji, ki jih je pridobil sredi 80. let minulega stoletja, pa je poleg sodelavcev Narodnega muzeja postal vodilni konservator-restavrator za arheološko železo na Slovenskem. Konserviral in restavriral je arheološko gradivo tako za Posavski muzej Brežice kot za mnoge druge ustanove. Izdelal je številne izjemno zahtevne kopije arheološkega gradiva ter mnoge izvirne spominke.

Z iznajdljivostjo in spretnostjo je izdelal lastno opremo za konservatorsko-restavratorsko delavnico, ki jo je samostojno vzpostavil pod okriljem Posavskega muzeja Brežice. Iz njegovih izkušenj so se učili številni konservatorji in restavratorji iz Slovenije in tujine. S svojim znanjem je bil nepogrešljiv sodelavec pri postavljanju razstav in pripravi prezentacije gradiva. Ves čas je sodeloval tudi pri izvajanju obrazstavnih programov, delavnic za različne ciljne skupine. Uradno službeno pot je končal lani, a ostaja zvest sodelavec in podpornik muzeja in stroke, piše v utemeljitvi.

V Narodni galeriji je Društvo restavratorjev Slovenije podelilo tudi tri priznanja za enkratne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke. Tako je oddelek za štafelajno slikarstvo Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) priznanje prejel za konservatorsko-restavratorske posege na orgelskih slikah Vittoreja Carpaccia Pokol nedolžnih otrok in Predstavitev v templju ter na oltarni sliki Benedetta Carpaccia Marija med svetnikoma iz koprske stolnice.

Jože Drešar iz podjetja GNOM je priznanje dobil za konservatorsko-restavratorske posege na zvoniku in na kipu nadangela Mihaela z vrha zvonika cerkve sv. Jurija v Piranu, Restavratorstvo Kavčič pa za konservatorsko-restavratorske posege na oltarjih in prižnici v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije sta prejela Žiga Šmit za naravoslovne raziskave na področju premične kulturne dediščine ter Janez Novak za inovativne rešitve in tehnično podporo pri konservatorsko-restavratorskih projektih, je navedla STA.

M. Ž., STA