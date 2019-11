Višnjanski fantje prepevajo deset let

19.11.2019 | 09:30

Ob desetletnici sweveda ni manjkala tudi rojstodnevna torta. (Foto: G. S.)

Avla šole je bila povsem polna.

Višnja Gora - V Podružnični šoli Višnja Gora je bilo med vikendom veselo, saj so člani Vokalne skupine Višnjanski fantje pripravili jubilejni koncert ob 10-letnici delovanja, ki so ga poimenovali kar »Vse najboljše«. Ob svojem praznovanju so izbrali repertoar vseh najboljših pesmi v teh letih delovanja. Od slovenskih narodnih in popevk pa vse do dalmatinskih pesmi, so sporočili iz ivanške občine.

Zasedba od leta 2009 deluje v okviru Kulturno umetniškega društva Janez Cigler iz Višnje Gore, že od samega začetka pa jo vodi zborovodkinja Maja Zajec. Prvič se je zbor javnosti predstavil februarja leta 2010 na krajevni prireditvi ob kulturnem prazniku, od takrat naprej pa se je njihova glasbena pot počasi vzpenjala in vrstili so se številni nastopi. Danes se fantje s svojimi napevi udeležujejo številnih prireditev v domačem kraju, občini in širše, so povzeli v sporočilu za javnost.

Vsako leto pripravijo samostojni koncert, ki ga popestrijo z glasbenimi gosti. Tokrat se jim je na sobotnem koncertu v nabito polni avli pridružila Ženska vokalna skupina Cluster, ki deluje v okviru Kulturnega društva Rak Rakek pod vodstvom zborovodkinje, pianistke in skladateljice Jelke Bajec Mikuletič. Čestitke ob jubileju je Višnjanskim fantom v imenu občine Ivančna Gorica zaželel tudi župan Dušan Strnad, ki ji je podelil tudi spominski kovanec v podobi občinske znamke Prijetno domače.

Ob zaključku koncerta so se skupini na odru pridružili še nekateri bivši člani, ob rojstnodnevni torti pa je pevcem zapelo še občinstvo, so še navedli na občini.

M. Ž., Foto: G. Stopar

