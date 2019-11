Dva trka (eden s tovornim vlakom) brez poškodovanih

19.11.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.57 uri sta v ulici Šentpeter v naselju Otočec, občina Novo mesto, trčili osebni vozili, pri čemer se je eno vozilo prevrnilo in obstalo na boku. Gasilci GRC Novo mesto so mesto dogodka zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulatorja, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa ter pomagali avto vleki in policistom. Poškodovanih ni bilo.

Včeraj ob 6.51 sta v Lepovčah v Ribnici na nezavarovanem železniškem prehodu trčila kombinirano vozilo in tovorni vlak. Poškodovanih ni bilo. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Voda spet pitna ...

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov Vrh in višji predel Smolenje vasi v občini Novo mesto, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

... a ne povsod

Javno podjetje Komunala Brežice obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih BLATNO-SUHADOL, PAVLOVA VAS, PIRŠENBREG in BOJSNO, da je potrebno vodo zaradi pojava povečane motnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene PREKUHAVATI.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu Policija- Jaketič;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DRENOVEC2 na izvodu Romi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu HRIB.

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Puščava kolodvor in TP TO Mokronog med 6:30 in 14:00; na območju TP Štrasberg, Gabrijele, Polje Gabrijele, Gorenje mlade tiče, Dolenje mlade tiče, Pijavice vas, Hrastovica, Skrovnik, Pijavice, Bruna vas on Martinja vas pa med 8:00 in 11:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območu TP Bojsno med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gorica pri TEB med 8.30 in 11.30 uro.

M. K.