Tesno poraženi iz Zagreba

19.11.2019 | 08:05

Glenn Cosey je bil sinoči s 31 točkami daleč najbolj učinkovit igralec novomeške Krke. (Foto: KK Krka)

Zagreb, Novo mesto - Košarka Krke so v tekmi 7. kroga lige Aba v gosteh tesno izgubili s Cibono s 67:70 (12:22, 28:40, 48:46). Novomeščani so se zavedali, da jih v Zagrebu čaka težko gostovanje, čeprav Cibona sezone ni začela najbolje. Po polovici tekme je slovenski ekipi kazalo slabo, a se je vrnila, toda v razburljivi končnici so bili spretnejši domači in na koncu tesno zmagali, je poročala STA.

Ko so po dobljeni prvi četrtini in delnem izidu 13:0 v drugi domačimi povedli s 40:25, se je zdelo, da bo Krka težko iztržila kaj več v Zagrebu. Toda Novomeščani se niso predali, v začetku tretje četrtine so še sami stopili na plin, Glenn Cosey je takrat na hitro dosegel dve trojki (od skupno sedmih na tekmi), še drugi soigralci pa so tudi prispevali svoj delež.

Tako je bilo pred koncem tretjega dela na semaforju 44:48, takšen izid pa je napovedal tesen boj do zadnje sekunde. Krka je sprva zadržala prednost, resda je bila ta majhna, nazadnje pa je bil slovenski klub v prednosti pri 58:56. Po izenačenju na 63:63 pa so imeli v končnici mirnejšo roko domači, Shane Gibson in Toni Katić sta s prostimi meti odločila zmagovalca, Krka pa je zapravila zadnji napad, so povzeli dogajanje na parketu.

Za Krko je največ točk, 31, dosegel Cosey.

Vladimir Anzulović, trener Krke je po tekmi povedal: »Čestitke Ciboni za zmago. V seštevku so si bolj zaslužili zmago, saj so bili večji del tekem v prednosti. Kar se nas tiče, se zavedamo težav, ki jih imamo, a o njih ne bi govoril. V prvem polčasu smo naredili preveč nepojasnjenih začetniških napak. V drugem polčasu smo igrali dobro, a nam je na koncu zmanjkalo moči in zbranosti.«

Krkaši imajo v Ligi ABA tri zmage in štiri poraze in so osmi na lestvici. V prihodnjih sedmih dneh jih čakajo še tri tekme. Jutri bo ob 19. uri domača tekma SKL s Šentjurjem, nato v soboto, 23. novembra, v ABA ligi gosti Igokeo, prihodnji ponedeljek pa bodo v državnem prvenstvu gostovali pri Rogaški.

* Dvorana Dražena Petrovića, sodniki: Radojković, Mrdak, Špendl.

* Cibona: Bilinovac 3, Rebec 2, Katić 3 (1:4), Bundović 19 (9:10), Vucić, Novačić 16 (8:8), Prkaćin, Rozić 6 (0:1), Ljubičić, Gibson 15 (5:6), M. Ramljak 6.

* Krka: Cosey 31 (4:4), Jones, Marinelli 6, Škedelj 2, Đapa, Fifolt, Balažič 6, Jošilo 8 (2:2), Rakičević, Lapornik 7, I. Ramljak 7, Osolnik.

* Prosti meti: Cibona 23:29, Krka 6:6.

* Met za tri točke: Cibona 7:15 (Novačić 2, Gibson 2, M. Ramljak 2, Bilinovac), Krka 13:36 (Cosey 7, Marinelli 2, Jošilo 2, Lapornik, I. Ramljak).

* Osebne napake: Cibona 19, Krka 25.

* Pet osebnih: Fifolt (33.).

M. Ž.