Pijan povzročil nesreči, potem pa z avtom še nad občana in policiste

19.11.2019 | 14:20

Foto: arhiv DL

Trebanjski policisti so bili sinoči okoli 19. ure obveščeni o prometni nesreči na Puščavi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes izgubil oblast nad vozilom, trčil v ogledalo ob cesti, zapeljal na travnik in nadaljeval z vožnjo. Policista sta takoj odšla na kraj, kjer sta opravila ogled in zbirala obvestila od občana. V tem času se je povzročitelj nesreče z avtomobilom vrnil in zapeljal proti občanu, ki je uspel odskočiti, ter trčil v drug avto. Po trčenju je nadaljeval z vožnjo, vozilo obrnil in ponovno zapeljal proti občanu in policistu. Policista sta poskušala nevarnemu vozniku, ki ni upošteval njunih ukazov, preprečiti nadaljnjo vožnjo in ogrožanje, takrat pa je ponovno speljal in policista lažje poškodoval. Z uporabo prisilnih sredstev sta nevarnega 23-letnega voznika obvladala in mu odvzela prostost. Ugotovili so, da ima v liltru izdihanega zraka 0,54 miligramov alkohola, v avtomobilu pa vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo.

V nadaljevanju so policisti še ugotovili, da je voznik, preden se je vrnil na kraj, povzročil še eno prometno nesrečo. V Marofu se je zaletel v stanovanjski objekt ter v stanovanju razbijal inventar in povzročil škodo. Osumljenca so odpeljali v prosotre za pridržanje in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

76-letnica v križišču izsilila prednost

Včeraj okoli 10.30 se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili v Trebnjem. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 76-letna voznica, ki je v križišču zaradi izsljevanja prednosti trčila v avtomobil, ki ga je vozil 40-letni voznik. V nesreči se je povzročiteljica lažje poškodovala.

Na prehodu za pešce trčil v peško

Novomeški policisti so bili nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči na Seidlovi cesti v Novem mestu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 92-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško, ki ji je voznik na kraju nudil prvo pomoč, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve so policisti povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Ukradel 40 kokoši

Na območju Vinjega vrha je med nedeljo in ponedeljkom nekdo iz ograjenega prostora ob gospodarskem objektu ukradel 40 kokoši. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Ob denar, lovsko puško in naboje

Sinoči med 17. in 19. uro je v Žužemberku nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar, lovsko puško in naboje ter lastnika oškodoval za 3500 evrov.

Prijeli 24 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dobrave ob Krki, Zgornjega Obreža in Gornjega Suhorja pri Vinici izsledili in prijeli 24 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 15 državljani Bangladeša, štirimi državljani Pakistana, po dvema državljanoma Alžirije in Libije in državljanom Maroka še niso zaključeni.

M. Ž.