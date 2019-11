Nova skulptura črne človeške ribice

19.11.2019 | 19:30

Novo skulpturo črne človeške ribice sta odkrila čenomlajski župan Andrej Kavšek in akademski kipar Boštjan Kavčič. (Foto: Občina Črnomelj)

Jelševnik pri Črnomlju - Ob izviru Jelševniščice na vhodu na območje Izletniške kmetije Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice, so danes odkrili novo skulpturo tega močerila. To so postavili v okviru projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini, so sporočili iz črnomaljske občine.

Območje pri izletniški kmetiji je tudi edini kraj, kjer je črno človeško ribico mogoče opazovati v naravi. Za nemoteno opazovanje te jamske dvoživke je bila lani v okviru projekta urejena dostopna pot in prenovljen opazovalni šotor. V drugi fazi projekta pa se zaključujejo vsebine interpretacij in animacij, ki bodo nameščene v na novo urejeni informativni sobi in bodo namenjene predstavitvi črne človeške ribice in podzemskega življenjskega prostora.

V okviru projekta bodo pripravili dogodke izobraževanja in osveščanja javnosti, ki bodo usmerjeni tako na učence osnovnih in srednjih šol v sklopu naravoslovnih dni kot lokalno prebivalstvo v zaledju izvira Jelševnik, strokovno javnost (vodarji, kmetijci, gozdarji, ribiči), nevladne organizacije, mnenjske voditelje in lokalne politike, občine s podobno problematiko. »S temi dogodki in z izvedbo naravoslovnih dni bomo pripomogli k postopnim spremembam v odnosu do varstva kraške podtalnice in enkratnega jamskega življa,« so poudarili na občini.

Skulpturo črne človeške ribice je izdelal akademski kipar Boštjan Kavčič, po pogodbi je bila vredna 6.600 evrov, od tega je 1.320 evrov šlo iz občinskega proračuna, ostalo pa je sofinancirano z denarjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V projekt so poleg nosilca, lastnika lokacije, vključeni še štirje partnerji, in sicer Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

M. Ž., Foto: Občina Črnomelj

