Na Ljubljanski borzi ogromen promet z delnicami Krke

19.11.2019 | 17:00

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Na Ljubljanski borzi so danes izstopale delnice Krke, s katerimi so sklenili za kar 22,81 milijona evrov poslov. Lastnika je zamenjalo 357.288 delnic novomeškega farmacevta, kar je dober odstotek vseh Krkinih delnic. Te so se podražile za 0,58 odstotka, indeks SBI TOP pa je porasel za 0,30 odstotka.

Krkine delnice so danes dominirale na Ljubljanski borzi. Novomeška družba je imela ob koncu lanskega leta skupno 32.793.448 izdanih delnic, kar pomeni, da jih je lastnika v enem dnevu zamenjal dober odstotek.

STA, M. Ž.