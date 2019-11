Pomoč na domu bo vse bolj iskana

20.11.2019 | 08:00

Svetniki so soglasno sprejeli predlog odloka v prvem branju. Spredaj na levi Marjetka Rangus.

Šentjernej - Potem, ko v šentjernejski občini območni center za socialno delo od lanske pomladi ne izvaja več pomoči na domu, saj naj bi z njimi poteklo pogodbeno razmerje oz. kot je na nedavni občinski seji dejal pravnik na občini Rajko Grimšič, »ker je ministrstvo za delo vzelo centru jurisdikcijo za izvajanje te službe,« je občina to službo začasno zagotovila z novim izvajalcem, to je Dom starejših občanov Novo mesto. Izbrali so ga na podlagi pridobivanja individualnih ponudb kot najbolj ugodnega ponudnika.

To je občina morala storiti, saj gre za obvezno javno službo, ki jo lokalna skupnost ne sme prekiniti. A vseeno gre le za prehodno obdobje, dokler z novim javnim razpisom ne bo našla novega izvajalca pomoči na domu. Občina se je odločila za koncesijo, zato pa mora sprejeti odlok oz. koncesijski akt. V prvem branju so ga z 18 glasovi za svetniki potrdili na zadnji občinski seji, čeprav je bilo tudi nekaj pripomb glede varovalk, saj naj bi šlo za deset let, in brez nadzora ne gre, kot je opozorila svetnica Marjetka Rangus, tudi predsednica Statutarno-pravne komisije. Več o tem v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Grimšič je še povedal, da bo po razpisu občinska uprava izdala odločbo, predhodno pa bo treba pridobiti mnenje Socialne zbornice. Osnutek odloka, ki mu bo sledilo drugo branje, je bil predstavljen tudi na statutarno-pravni komisiji, ki jo vodi Marjetka Rangus.

Pomoč na domu pomeni socialno oskrbo za tiste, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje doma, a se zaradi starosti, invalidnost ali kronične bolezni ne morejo sami oskrbovati in negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se vsaj za določen čas starejšim nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu. Tako pomoč bi v šentjernejski občini po besedah Grimšiča potrebovalo deset občanov.

Besedilo in foto: Markelj