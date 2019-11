Ponekod vodo prekuhavajo; danes brez elektrike

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Debenec–Stan, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Bečaj.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Globoko rudnik, Blatno, Dedni vrh, Pišece 2, Suhadol, Pavlova vas trate, Suhadol potok, Blatno 2, Pavlova vas center, Pišece Orehovec, Špičak, Sveta Barbara, Sveti Jakob, Pišece grad, Sveta Jedert danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Pišece med 7:30 in 8:00 uro med 12:30 in 12:30 uro, na območju TP Anovec pa med 8:20 in 12:00 uro.

