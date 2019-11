Tudi ekošolarji iz JV Slovenije znova v boj proti zavrženi hrani

20.11.2019 | 09:30

Utrinek z enega od zaključnih dogodkov v preteklosti. (Foto: program Ekošola)

Ljubljana - Začenja se že šesta sezona projekta Hrana ni za tjavendan. Z njim želijo otroke, mladostnike, starše in učitelje ozavestiti o količini zavržene hrane ter jim ponuditi orodja za reševanje problematike v njihovem vrtcu, šoli in doma. V tem šolskem letu se je v projekt prijavilo 94 izobraževalnih ustanov, med njimi jih je 17 tudi iz JV Slovenije, in sicer devet osnovnih šol, dva vrtca in šest srednjih šol, so sporočili organizatorji.

Začetek projekta Hrana ni za tjavendan, ki ga izvajata program Ekošola in Lidl Slovenija, letos sovpada z Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov, ki bo tokrat pozornost namenjal preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, k čemur na področju zavržene hrane stremi tudi program Ekošola in Lidl Slovenija. Povprečen Slovenec namreč zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi, od približno 132 tisoč ton hrane, ki jo zavržemo pa je skoraj 40 odst. užitnega dela, ki bi ga lahko z odgovornejšim ravnanjem s hrano zmanjšali, opozarjajo.

Z ozaveščanjem o problematiki zavržene hrane začenjajo pri najmlajših in mladostnikih, ki bodo s svojim znanjem in ustvarjalnostjo tudi odrasle spodbudili k pravilnemu ravnanju s hrano. Projekt Hrana ni za tjavendan sodelujočim izobraževalnim ustanovam omogoča pripravo raznolikih ukrepov, s katerimi pripomorejo k zmanjševanju količin zavržene hrane, projekt pa vključuje tudi družinske člane vsakega sodelujočega.

Lani je v projektu sodelovalo 3500 otrok in 250 mentorjev z več kot sto izobraževalnih ustanov, v povprečju pa so kar za 40 odstotkov zmanjšali količino zavržene hrane. »Opažamo, da se zavedanje o problematiki zavržene hrane krepi in, da se v številnih slovenskih izobraževalnih ustanovah zavedajo dejstva, da je hrana vrednota, ki jo je treba spoštovati in z njo ravnati odgovorno. Z utrjevanjem aktivnosti in nadaljnjim izobraževanjem, tako najmlajših kot tudi starejših, se odstotek zavržene hrane vsako leto zmanjšuje. Verjamemo, da bo nova sezona projekta še pripomogla k temu,« pravijo v programu Ekošola.

Med udeleženci iz JV Slovenije so tako otroci iz osnovnih šol Dolenjske Toplice, Drska, Grm Novo mesto, Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Jurija Dalmatina Krško, Leskovec pri Krškem, Trebnje, Trebnje – POŠ Šentlovrenc in Tržišče, Vrtec pri osnovni šoli Stopiče in Vrtec Sonček pri OŠ Šmarjeta ter Ekonomska šola Novo mesto, GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma, GRM Novo mesto - SŠ za gostinstvo in turizem, Srednja šola Črnomelj, ŠC Novo mesto - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ter ŠC Novo mesto - Srednja strojna šola.

Lasten zgled velja

Za sodelujoče izobraževalne ustanove v projektu Hrana ni za tjavendan sta snovalca pripravila različne aktivnosti, glede na starostno skupino otrok. »Najmlajše bosta o pravilnem ravnanju s hrano poučila gospa Kuhla in gospod Polentnik, srednješolci pa bodo o problematiki v lokalnem okolju pripravili novinarski video prispevek ali oglas. Ker pa lahko otroke največ naučimo prav z lastnim zgledom, so vse sodelujoče šole prejele 'Kuhlin družinski dnevnik zavržene hrane', ki ga otroci izpolnjujejo doma skupaj s svojimi starši, tako da v svojem gospodinjstvu zaznajo vzroke zavržene hrane in poiščejo rešitve. Vsaka družina bo pozvana tudi k zapisu družinske zaveze za zmanjševanje zavržene hrane in ustvarjanju družinskega recikliranega recepta,« so orisali dejavnosti v projektu.

Reciklirana kuharija

Kako iz ostankov hrane od kosila ali večerje ustvariti popolnoma novo in okusno jed, se bodo v okviru projekta tudi letos lotili otroci v natečaju Reciklirana kuharija, kjer bodo z inovativnimi načini ponovne uporabe živil oblikovali nove recepte. Zmagovalne jedi bodo izdane v priročni kuharski knjižici, ki bo zagotovo postala obvezna oprema vsakega gospodinjstva. Knjižice iz zadnjih treh leti projekta so na voljo na spletni strani Ustvarimo boljši svet, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.