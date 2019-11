Pomagajmo Sončkom do kombija, zdajšnji ima že 19 rjastih let

20.11.2019 | 12:25

Predsednica društva Sonček Novo mesto Violeta Suhadolnik pred dotrajanim 19 let starim kombijem, s katerim uporabnike vozijo na delavnice, kolonije ipd.

Novo mesto - Društvo Sonček združuje skoraj tristo članov, predvsem svojcev prizadetih otrok, ki jim v popoldanskem času v dotrajanih prostorih hiše na Mestnih njivah v Novem mestu nudi vsakodnevne delavnice, dopoldne tam deluje še novomeški varstveno-delovni center Zveze Sonček, društvo organizira še več kolonij letno, otroci nastopajo po šolah in vrtcih … Na vse aktivnosti jih prostovoljci vozijo s kar 19 let starim in že na prvo oko povsem dotrajanim kombijem. Odločili so se kupiti novega, pri čemer jim lahko pomagate z obiskom dobrodelnega koncerta.

Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Dolenjska in Bela krajina letos obeležuje več jubilejev: mineva 30 let od akcije Sever, 25 let od ustanovitve Zveze Sever in 20 let PVD Dolenjska in Bela krajina. »V društvu smo se odločili, da vse skupaj strnemo v humanitarno prireditev, tako da v petek, 22. novembra, ob 18. uri v športni dvorani Marof v Novem mestu prirejajmo dobrodelni koncert,« je v vabilu zapisal predsednik društva Marjan Dragan in poudaril, da bodo izkupiček koncerta namenili društvu Sonček.

To je bilo ustanovljeno leta 1983, pokriva območje tako Dolenjske kot Bele krajine, vodi pa ga predsednica društva Violeta Suhadolnik.

»Naša nepridobitna invalidska humanitarna organizacija vključuje starše otrok s posebnimi potrebami, člani so tudi invalidi. Ne gre le za osebe s cerebralno paralizo, ampak vse, kdor vidi smisel, da je naš član, vsakdo je dobrodošel,« je dejala in naštela paleto njihovih popoldanskih delavnic. V ponedeljek imajo telovadbo na srednji kmetijski šoli za otroke in starše, ob torkih kuharske delavnice, ob sredah ustvarjalne delavnice, ob četrtkih gredo na plavanje v Balneo, poleti in spomladi pa v tem terminu na jahanje, ob petkih so na urniku individualne feldenkrais vadbe …

Radi ustvarjamo, plešemo, pojemo … tako kot vsi!

»S starši delamo tudi v kolonijah, čez leto jih je več. Imamo zdravstveno-terapevtske kolonije Šola za starše, udeležujejo se jih starši z mlajšimi otroki. V zadnjih letih to počnemo v kapacitetah Zveze Sonček v Elerjih nad Ankaranom, kjer imamo organizirano delo čez dan tako, da so otroci posebej, z njimi delajo delavni terapevti in drugi, ločeno pa imamo delavnice za starše, kjer se pogovarjamo o vključevanju otrok v okolje, družine, o normalizaciji otrok … Tu imajo starši možnost, da dajo iz sebe strahove, probleme, da izvedo, kam se obrniti, da bi bilo čim bolje za otroke. V teh prvih letih predvsem iščejo terapije, sebe dajo na stranski tir, kar ni dobro. Starši si med seboj izmenjujejo informacije o terapijah, kako do katere ipd. Družine se med seboj zelo povežejo,« je predstavila eno od kolonij.

Na dobrodelnem koncertu bodo nastopili Policijski orkester in estradniki domače glasbene scene, kot so Pop Design, Tanja Žagar, Manca Špik, Nuša Derenda, Irena Yebuah Tiran ter ansambli Mladi Dolenjci, Novi spomini in Mladi Belokranjci. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju, izkupiček koncerta pa bodo namenili društvu Sonček iz Novega mesta. Častni pokrovitelj koncerta je predsednik vlade Marjan Šarec, vstopnice pa so na prodaj po 10 evrov.

Društvo Sonček namreč izvaja še zdravstveno-terapevtske kolonije za šoloobvezne otroke od 7. do 18. leta, kjer starši ostanejo doma, poudarek pa je na učenju samostojnega življenja. Izvajajo še obnovitvene rehabilitacije za uporabnike od 18. leta starosti, kjer jih učijo kuhanja, pospravljanja ipd. Poleg navedenega je sogovornica naštela še jesenske počitnice, vrsto izletov, smučanje za osebe s posebnimi potrebami, kjer lahko smučajo tudi tisti, ki uporabljajo invalidski voziček.

Kot omenjeno, pri tem uporabljajo dotrajan in vidno uničen kombi, v domačem okolju pa že nekaj časa oprezajo za novim, a zanj potrebujejo več deset tisoč evrov. Akcija zbiranja sredstev zanj se začenja z omenjenim koncertom, sicer pa Suhadolnikova pravi, da bo sleherni član donatorje iskal tudi osebno, obrnili se bodo na večja podjetja itd. Omenila je še prostorsko stisko društva, saj so »polni« tako dopoldne kot popoldne, prostore pa je ob zadnjem poletnem neurju vnovič poplavilo.

Članek je bil objavljen v 46. številki Dolenjskega lista z dne, 14. november 2019.

Besedilo in fotografiji: Mirjana Martinović

Galerija