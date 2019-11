Smo odgovorni pri pripravi vozil na zimske razmere?

20.11.2019 | 10:30

Policisti so preverjali, ali so vozniki opremili vozila z zimsko opremo. (Foto: PU Novo mesto)

Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini so policisti včeraj dopoldne preverjali, ali so vozniki opremili vozila s predpisano zimsko opremo, kot to določa Zakon o pravilih cestnega prometa in ugotavljali druge kršitve. Ustavili in kontrolirali so 484 vozil in pri 11 vozilih ugotovili kršitve ter voznike opozorili na upoštevanje zakonskih določil glede zimske opreme. Na Policijski upravi Novo mesto tako ugotavljajo, da so vozniki iz leta v leto bolj odgovorni in pravočasno poskrbijo za menjavo pnevmatik. "Želimo si, da bodo tudi takrat, ko bodo nastopile zimske razmere, vozniki ravnali odgovorno in pred vožnjo z vozil očistiti led in sneg, vožnjo pa še dodatno prilagodili razmeram na cesti in voziti strpno," so še dodali.

Poziv očividcem prometne nesreče v Krškem

12. novembra ob 15.22 se je v Krškem v križišču Ceste krških žrtev in Pionirske ceste (lokalno poimenovanje - križišče pri Mercator centru "Šoping") zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan pešec. Po ugotovitvah policistov PP Krško sta bila v nesreči udeležena voznik osebnega avtomobila znamke Seat ibiza, zelene barve, ki je vozil iz smeri zdravstvenega doma proti novemu mostu preko reke Save, ter pešec, ki je prečkal vozišče.Ob obravnavi prometne nesreče so bile pridobljene nasprotujoče si informacije o upoštevanju rdeče luči na semaforju, zato pozivajo morebitne očevidce nesreče, da pokličejo na številko 113 ali PP Krško na 07 49 29 400.

Ob verige, orodje in gorivo

V noči na torek je v gozdu v Črmošnjicah neznanec z gozdnega traktorja ukradel šest verig, orodje in okoli 40 litrov goriva.

Vlomili, a odnesli nič

V Krškem je včeraj nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli tisoč evrov škode.

V Šmarjeških Toplicah pa je neznanec v hišo vlomil skozi okno. Prav tako ni odnesel ničesar, a z vlomom povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Škode za tri tisoč evrov

V kraju Perudina na območju PP Črnomelj je nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Razmetal je notranjost objekta in po oceni oškodvancev povzročil za okoli 3000 evrov premoženjske škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Skrivali so se v tovornjaku

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno konotrolo in pregled tovornega vozila in v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Skupino tujcev odkrili s helikopterjem

Med opazovanjem državne meje s policijskim helikopterjem so policisti na območju Prilip opazili skupino tujcev, ki je nezakonito prestopila državno mejo. Brežiški policisti so tujce izsledili in prijeli. Policijski postopki s šestimi državljani Indije, tremi državljani Pakistana in tremi državljani Bangladeša še niso zaključeni.

Še desetrica nezakonito čez mejo

V Ločah na območju Brežic in v Rigoncah pa so policisti izsledili in prijeli še sedem državljanov Alžirije, dva državljana Bangladeša in državljana Tunizije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

