Odprli Dom krajanov

20.11.2019 | 14:00

Franci Žibert je nagovoril zbrane in podelil zahvalne listine. (Foto: M. L.)

Trak so prerezali (z leve) predstavnik kraja in gradbenega odbora Jože Ratajc, predstavnica mlajše generacije Neja Novšak, starejši predstavnik kraja Tine Gorenc in sevniški župan Srečko Ocvirk. (Foto: M. L.)

V aktivu žena Studenec so pripravile skeč. (Foto: M. L.)

Rovišče - Prebivalci Rovišč so se pred dnevi zbrali na uradnem odprtju Doma krajanov, ki so ga uredili v nekdanji mežnariji.

Na slovesnosti je predsednik Društva za razvoj podeželja in turizma Rovišče Franci Žibert povedal, da ima društvo svoj osrednji prostor v tem domu. Društvo vključuje skoraj štirideset članov, od katerih mnogi delajo tudi v drugih društvih ali aktivih. V nagovoru je posebej pozdravil prvo predsednico društva Jelko Pleško Gorenc. Izročil je tudi zahvalne listine posameznikom za prispevek pri gradnji Doma krajanov in za podporo pri delovanju Društva za razvoj podeželja in turizma Rovišče.

Zbrane so nagovorili tudi predstavnik gradbenega odbora in dolgoletni predstavnik kraja Jože Ratajc, predsednik krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc in sevniški župan Srečko Ocvirk.

Dom in prireditev je blagoslovil župnik župnije Sveti duh Marko Burger.

Dogodek so glasbeno obogatili domači koledniki ob harmonikarski spremljavi Francija Mlakarja. Članice aktiva žena Studenec pa so navzoče razvedrile s skečem.

M. L.

