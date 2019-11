Zakaj je proračun sestavljal Radko Luzar?; Ali je občina pristojna za reševanje težav pacientov?

Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji občinski seji soglasno s 15 glasovi za, potrdili predlog proračuna za leto 2020. Kljub soglasnemu da pa je predlog proračuna spodbudil živahno razpravo, v kateri je bilo med drugim slišati pripombe, da bi bilo pravzaprav bolje, da bi proračun pripravljal novi župan, ki ga bodo v Šentjerneju dobili z novimi županskimi volitvami po novem letu. Kaj so povedali svetniki in kaj odgovarja še vedno aktualni župan Radko Luzar, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Metliški občinski svetniki so imeli na seji pred tednom dni na dnevnem redu tudi točko, kakršne doslej na občinskem svetu verjetno še ni bilo. Silvester Štrbenac ml. z Grabrovca jih je namreč seznanil z domnevno kršitvijo pacientovih pravic, saj je menil, da je prav, da svetniki vedo, kaj se dogaja v Zdravstvenem domu Metlika, katerega ustanoviteljica je metliška občina. Obširneje o tem poroča Mirjam Bezek Jakše, Igor Vidmar pa se je v komentarju ob tem spraševal, ali je občina sploh primeren naslov za reševanje tovrstnih težav. Le tiskana izdaja Dolenjskega lista prinaša podrobnosti.

Kdor je letos poleti prek Multimedijskega centra Radiotelevizije Slovenija spremljal neposredni prenos evropskega prvenstva v kajaku na divjih vodah, si najbrž ni mislil, da je večdnevni televizijski prenos s Soče nastal v okviru krožka ene od slovenskih srednjih šol, natančneje Srednje elektro šole in tehniške gimnazije (SEŠTG), ki je del Šolskega centra Novo mesto. Krožek, dijake in profesorje predstavljamo v sveže tiskanem Dolenjcu, četrtkovem najboljšem prijatelju.

