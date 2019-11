Zlato priznanje za razvoj trajnostnega turizma v Beli krajini

20.11.2019 | 15:15

Podelitev priznanja Global TOP 100 Sustainable Destinations (Foto: arhiv RIC Bela krajina)

Črnomelj - Potem, ko je bila Bela krajina oktobra letos uvrščena na seznam »Global TOP 100 Sustainable Destinations«, na katerem se nahajajo destinacije iz le 29 držav, med njimi pa je kar 31 slovenskih, in je s tem postala ena izmed stotih najboljših trajnostnih destinacij na svetu, je prejela novo potrditev za večletno delo in pravo smer belokranjskega turističnega razvoja. Slovenska turistična organizacija (STO) je namreč včeraj sporočila, da v sklopu procesa obnovitve znaka Beli krajini kot turistični destinaciji na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma podeljuje zlati znak »Slovenia Green Destination GOLD«, so sporočili iz RIC Bela Krajina.

Priznanje, ki ga bodo sicer uradno podelili na dogodku Zeleni dan slovenskega turizma v maju prihodnje leto, je rezultat dolgotrajnega procesa ponotranjenja trajnostnega razvoja v turizmu kot usmeritve prihodnosti, so poudarili.

»Ob tokratni presoji, za katero je vlogo pripravil in izvajal postopke zeleni koordinator RIC Bela krajina v sodelovanju z zeleno ekipo v sestavi TIC Črnomelj, TIC Metlika, TIC Semič, metliška in črnomaljska komunala ter dve predstavnici Občine Črnomelj, se je največji napredek v Beli krajini pokazal na področju destinacijskega managementa, izjemno visoko ocenjeni sta tudi področji narave in kulture. Največ rezerv je na področju okolja, na katerega ima destinacija manj vpliva, in na področju poslovanja turističnih podjetij. Destinacija se je na to temo že lotila usposabljanj in izobraževanj, ki jih bo v prihodnje še okrepila. Dodatne možnosti za napredek se še v podpisu etičnega kodeksa med turističnimi deležniki, sprejetju lokalnega kodeksa za turistične vodnike, javni objavi načrtov zaščite in reševanja, intenzivnejšemu spremljanju vpliva podnebnih sprememb na turizem, monitoringu ekonomskih učinkov turizma in ogljičnega odtisa obiskovalcev,« so na RIC zapisali v sporočilu za javnost.

V sklopu dnevov slovenskega turizma, ki je osrednji strokovni dogodek v turizmu, je 13. novembra RIC Bela krajina v imenu destinacije Bela krajina podpisal tudi dogovor o nadaljevanju sodelovanja med STO in vodilnimi destinacijami.

M. Ž.