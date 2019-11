Udrlo se je tri metre globoko

20.11.2019 | 20:00

Soteska - Ob 8.34 je v Soteski na vrtu v bližini vikenda, prišlo do udora zemlje na površini okoli enega kvadratnega metra in treh metrov globine. O dogodku so bili obveščeni pristojni na Občini Dolenjske Toplice. Objekt ni neposredno ogrožen.

Ob 14.47 sta se v Gradcu v Beli krajini zaleteli dve osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, posipali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.