Tokrat je šlo pa lažje

20.11.2019 | 09:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj povsem nadigrali Šentjur in se z zmago z 92:72 povzpeli na trenutno tretje mesto prvenstvene lestvice. Potem ko so s sedmimi točkami prednosti dobili prvo četrtino, čeprav so po dobrih petih minutah igre gostje vodili že za 12 točk, so se nato povsem razigrali in ob polčasu vodili 46:31 ter visoko prednost zadržali vse do konca srečanja. Strelsko najbolj razpoložena Krkina košarkarja sta bila tokrat Škedelj in Cosey s po 17 točkami. Preostale tekme osmega kroga bodo odigrane v soboto.

Krka : Šentjur 92:72 (25:18, 21:13, 23:23, 23:18)

Krka: Cosey 11 (2:4), Marinelli 17 (4:4), Jones 10 (2:2), Škedelj 17 (5:8), Stipaničev 2 (2:2), Medved 2 (2:2), Đapa 7, Fifolt 2 (0:1), Jošilo 10 (3:4), Osolnik 10 (3:4), Jančar Jarc 4 (4:4).

Šentjur: Pešić 10 (4:6), Tabak 2, Držić 13 (4:4), Haynes 29 (2:3), Ledl 4 (1:2), Čebašek 9 (3:3), Ahmedović 5 (1:2).

Prosti meti: Krka 27:35, Šentjur 15:20.

Met za tri točke: Krka 11:27 (Cosey in Marinelli po 3, Škedelj 2, Đapa, Jošilo in Osolnik po 1), Šentjur 11:28 (Haynes 7, Držić 3, Ledl 1).

Osebne napake: Krka 22, Šentjur 33.

Pet osebnih: Osolnik (39.); Pešić (35.), Čebašek (35.).

Lestvica: 1. Koper Primorska 14, 2. Rogaška 12, 3. Krka 11, 4. Hopsi Polzela 10, 4. Helios Suns 10, 6. GGD Šenčur 10, 7. Šentjur 10, 8. Zlatorog Laško 7, 9. Terme Olimia 6.

I. V.