Cona v Kronovem prednostna naloga

21.11.2019 | 09:15

Na zadnji seji šmarješke občinskega sveta so sprejeli rebalans proračuna za 2019.

Šmarješke Toplice - Prihodki in odhodki so povečani za okrog petnajst odstotkov, proračun je uravnotežen, ob prvem rebalansu letošnjega proračuna pove župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar. Svetniki so rebalans z osmimi glasovi za in nobenim proti potrdili na nedavni redni seji.

Rebalans prinaša za skoraj 370 tisoč evrov višje prihodke, ki so po novem načrtovani v višini nekaj več kot 4,1 milijona evrov, za slabih 150 tisoč evrov pa se povečujejo odhodki – po novem bo teh nekaj manj kot 5,2 milijona evrov.

Kot pove Marjan Hribar, je občina sistematično pristopila k upravljanju z občinskim premoženjem, kar pomeni, da gre v odprodajo pridobljenih in podedovanih parcel (kmetijskih zemljišč in gozdov), ki jih ne potrebuje za svoje osnovne naloge. V rebalansu je iz tega naslova načrtovanega pol milijona evrov. Še letos pričakujejo tako pridobiti vsaj dvesto tisočakov, ki jih bodo namenili za ključni občinski razvojni projekt, to je poslovno cono v Kronovem, ki je že nekaj let na mrtvi točki. Cona je tudi glavni razlog rebalansa.

25 evrov za kvadratni meter

Marjan Hribar

»Občina je v dogovoru z lastniki zemljišč in bodočimi investitorji ter občinskim svetom prišla do soglasja o nakupu potrebnih zemljišč za urejanje komunalne gospodarske javne infrastrukture (cest, kanalizacije, vodovoda, elektrike) v vrednosti 179 tisoč evrov. Od enajst hektarov velike cone bo odkupila sedem odstotkov zemljišč in sicer po ceni 25 evrov za kvadratni meter. To bo enotna cena tudi za druga zemljišča, ki jih bodo od lastnikov kupovali zainteresirani naložbeniki.

Kot pojasnjuje župan, občina lahko po zakonu odkupuje le tista zemljišča, ki bodo v javni uporabi. A glede na zavezo dosedanjim lastnikom zemljišč jasno pove, da so hkrati dobili kupoprodajno ponudbo za celoten znesek, tako da lastniki niso v negotovosti, za koliko bodo prodali zemljišča. Občina se bo zdaj trudila pridobiti okoljevarstveno poročilo »Verjamem, da se bo to v pol leta zgodilo, vmes pa bomo skušati rešiti vse pravno-premoženjske zadeve, da bomo lahko takoj nato zaprosili za gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Projektna dokumentacija za cono je v celoti pripravljena, potrudili pa se bomo za uspešno kandidaturo za nepovratna razvojna sredstva na gospodarskem ministrstvu. Projektantska ocena znaša 1,7 milijona evrov, in če bomo uspešni, bo nižji komunalni prispevek za podjetja,« pravi župan.

Zanimanje za cono je veliko, čeprav o imenih naložbenikov župan še noče govoriti, pa pove, da bo v coni v Kronovem prostor za domača transportna, logistična in proizvodna podjetja, za storitvene dejavnosti, kot sta npr. trgovina in hotel za tranzitne goste, pa za bencinsko črpalko, avtopralnico, postajališče za avtodome … Vsekakor bo cona prinesla nova delovna mesta.

Več o ostalih naložbah, kako kaže z gradnjo kanalizacije, turizmom, katere projekte prejšnjega občinskega vodstva so opustili, pa si preberite v današnji novi številki Dolenjskega lista.

