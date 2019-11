Danes brez elektrike

21.11.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAJNOF.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADIŠČE pri Šentjerneju;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1;

- od 11.30 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.15 in 9.00 ter 13.30 in 14.15 na območju TP Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Vrh Trebelno in Črpališče Trebelno;

- med 8.15 in 14.15 na območju TP Gorenji Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Laše, Mrzla Planina in Zalog med 8:15 in 14:00 uro, na območju TP Podvrh, Trnovec, Komorivec, Pusti vrh, Priklence, Poklek, Selce, Krajna brda in Krajna brda 2 med 8:30 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Kališovec, Zgornja Blanca, Marisove loze, Ložice in Stranje med 8:30 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Predislavc med 8:30 in 11:00 uro in na območju TP Veseli vrh med 11:30 in 13:30 uro.

M. K.