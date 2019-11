Zmagi ostali pri gostiteljih

21.11.2019 | 08:05

Trebanjci so se do 50. minute dobro upirali Celjanom. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Celje, Velenje - Tako rokometaši Trima Trebnje kot rokometaši Dobove so sinoči v 11. krogu lige NLB izgubili v gosteh. Trebanjce je s 30:22 premagalo Celje Pivovarna Laško, Dobovčane pa z 29:25 velenjsko Gorenje.

Celjani še naprej meljejo svoje tekmece na domačem prizorišču, s 100-odstotnim izkupičkom pa tudi zanesljivo vodijo v ligi NLB. V vnaprej igrani tekmi zaradi nedeljske tekme z madžarskim Pickom iz Szegeda v evropski ligi prvakov so v Zlatorogu premagali v tej sezoni zelo dobre Trebanjce, trenutno tretje na prvoligaški sceni.

Do 45. minute je bila tekma povsem izenačena, Celjani pa so bili vseskozi v rahli prednosti. Po njihovem vodstvu s 23:21 so odločno pohodili stopalko za plin ter si šest minut kasneje priigrali prednost sedmih zadetkov (28:21). Po tej razliki je bilo docela jasno, da bo zmaga ostala v Zlatorogu, so na STA povzeli tekmo.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Patrik Leban s sedmimi in Gal Marguč s šestimi goli, v gostujoči pa so Dino Hamidović, Marko Kotar, David Didovič in Dean Šešić dosegli po štiri zadetke.

»Prvo polovico rednega dela Lige NLB smo končali na dobrem tretjem mestu. Kar se tiče današnje tekme, smo jo dobro odigrali do 40. minute. Nato smo popustili, kar so Celjani izkoristili in prihajali do nekaj lahkih zadetkov. Hvala navijačem za podporo,« je po tekmi dejal Dean Šešić, ki je na sinočnji tekmi dosegel štiri zadetke.

Trebanjci bodo v soboto, 30. novembra, gostovali pri Jeruzalemu iz Ormoža.

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 500, sodnika: Deržek in Brecelj.

* Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Razgor 2 (1), Marguč 6 (3), Šarac 4, Grošelj 1, Poteko, Žabić 1, Silva 3, Kodrin, Horžen 4, Grebenc 1, Leban 7 (5), Novak 1.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo, Didovič 4, Udovič 2, Didovič, Seferović 1, Dobovičnik 1, Hamidović 4 (1), Kotar 4, Kmet, Sašek, Šešić 4, Redek, Grbić 2, Horžen, Cirar.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 10 (9), Trimo Trebnje 2 (1).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 4, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Vselej korak pred Dobovčani

Velenjski rokometaši so po izjemno bledem uvodu v sezono vendarle uredili svoje vrste in na domačih tleh premagali v tej sezoni vroče Posavce, veliko bolj pomembna tekma pa jih čaka v nedeljo, ko bodo v Skopju branili pet golov s prve tekme tretjega kroga evropskega pokala EHF.

Gostitelji so že v prvi polovici tekme postavili temelje za sedmo zmago v tej sezoni ter si že v 19. minuti priigrali prednost sedmih golov (11:4). V nadaljevanju so nekoliko zmanjšali frekvenco svojih obratov in varčevali moči za veliko pomembnejši in napornejši nedeljski mednarodni dvoboj, svoje zmage pa v nobenem trenutku niso ogrozili, je poročala STA.

Pri rokometaših Dobove sta bila strelsko najbolj učinkovita Dorian Markušić z devetimi in Marko Sintič s petimi goli.

Dobovčani bodo 30. novembra gostovali v Kopru.

* Rdeča dvorana, sodnika: Leskovec in Vidic.

* Gorenje Velenje: Taletović, Husejnović, Celminš 1, Mazej 2, Haseljić 2, Tajnik, Matanović 3 (1), Levc, Šol 4, Starc, Miklavčič 3, Drobež 1, Verdinek 7 (1), M. Kavčič, A. Kavčič 6, Okleščen, Bojanić.

* Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 2, Dular, Gerjovič, Markušić 9 (2), Kovacs, Jezernik 1, Humek, Bura, Jazbec, Lončar 2, Krnc 1, Kunst 4, Florjančič 1, Sintič 5 (3).

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (2), Dobova 5 (5).

* Izključitve: Gorenje Velenje 8, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.