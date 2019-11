Krka imela v devetmesečju 42-odstotno rast dobička

21.11.2019 | 13:05

Novi laboratorij v novem Razvojno-kontrolniem centru 4 (RKC 4), ki ga je Krka odprla oktobra letos. (Foto: Krka, arhiv DL)

Novo mesto - Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila dobrih 1,09 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 42 odstotkov na 171,9 milijona evrov. Prodajo so povečali v vseh prodajnih regijah in na večini posamičnih trgov, prav tako pa tudi vseh skupin izdelkov in storitev, so sporočili iz novomeškega farmacevta. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 339,7 milijona evri in 31,2-odstotnim deležem. Glede na enako obdobje lani se je prodaja povečala za odstotkov. V Ruski federaciji so so prodajo povečali za 15 odstotkov na 218,2 milijona evrov.

Sledila je regija Srednja Evropa, kjer so dosegli 5-odst. rast, s prodajo v vrednosti 252 milijonov evrov in 23,2-odstotnim deležem prodaje. Vodilni trg je bila Poljska, kjer so prodali za 119,2 milijona evrov izdelkov in dosegli 6-odstotno rast.

Zahodna Evropa je bila z 243,1 milijona in 22,4-odst. deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo obdobje lani so dosegli 16-odstotno rast. V regiji Jugovzhodna Evropa so prodajo okrepili za 10 odst. na za 145,6 milijona evrov.

V Sloveniji so dosegli 69,9 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež prodaje skupine. Rast je bila 5-odstotna. Glavnino prodaje, 40 milijonov evrov, so ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 29,9 milijona evrov..

V regiji Čezmorska tržišča pa so prodali za 37,3 milijona evrov izdelkov in dosegli 14-odstotno rast ter 3,4-odstotni delež v prodaji skupine.

V prvih devetih mesecih so v skupini Krka za naložbe namenili 81,1 milijona evrov, od tega 66,3 milijona v družbi Krka. Kot so zapisali, so vlagali predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Registrirali so 13 novih izdelkov v 30 farmacevtskih oblikah in jakostih.

V skupini ocenjujejo, da bo letos prodaja izdelkov in storitev večja od načrtovane in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 430 milijonov evrov, večji bo tudi dobiček in bo predvidoma znašal dobrih 200 milijonov . Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten.

V skupini Krka za naslednje leto načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov evrov in dobiček v višini dobrih 210 milijonov. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo sredstva v vrednosti 134 milijonov. Načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 3 odst, število vseh redno zaposlenih pa naj bi konec leta 2020 preseglo 12.300, so med drugim navedli v Krki.

Nadzorni svet je potrdil tudi strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024. Tudi v novem petletnem strateškem obdobju predvidevajo povprečno letno rast prodaje v višini najmanj pet odstotkov, so še dodali.

Celotno informacijo o rezultatih poslovanja v prvih treh četrtletjih letošnjega leta in predstavitev strategije razvoja skupine Krka za obdobje za obdobje 2020-2024 si lahko preberete v priponki.

M. Ž.