Aktualov 12. rojstni dan: samo še 2 dni NAJCENEJŠE VSTOPNICE!

21.11.2019 | 10:20

Vrača se dogodek, ki vsako leto polni dvorane. Večer, ki je več kot 150.000 obiskovalcev pustil brez besed. Po več kot 10-ih razprodanih spektaklih, ki jemljejo dih … v največjo areno v Sloveniji prihaja AKTUALOV 12. ROJSTNI DAN! Najcenejše vstopnice SAMO ŠE do petka, 22. novembra do 20. ure!

Radio Aktual preseneča z najbolj ekskluzivnim naborom glasbenih legend do sedaj!

Z Aktualovci in njihovimi zvestimi poslušalci bodo zavidljivo 12. obletnico delovanja obeležili glasbeni izvajalci, ki jih v Sloveniji že dolgo nismo slišali v živo in jih, roko na srce, še dolgo ne bomo.

Ekipa zagotavlja, da so o letošnjem naboru dolgo razmišljali, saj da je vsakoletni presežek razprodanih spektaklov težko preseči. Po dolgotrajnem razmisleku in upoštevanju želja poslušalcev pa so se odločili, da letos ponudijo nekaj nedoživetega in nepojmljivega.

Nabor glasbenih legend, kot ga še ni bilo in ga še dolgo, dolgo časa ne bo več. Ker so ga ustvarili skupaj s poslušalci, je to tudi njihov nabor.

Tukaj je sloviti nabor največjih legend radia Aktual, ki bodo 6. decembra v Stožicah, poskrbele za spektakel v živo, kot ga še ne pomnite:

Atraktivna dama, moderna žena in vroča zvezda, ki jo obožujejo milijoni poslušalcev po celotnem Balkanu - Jelena Rozga

On, ki ima karizmo in toplino ter strast v glasu, kot je nima nihče drug - Zlatko Pejaković

Jugoslovanska ikona in dalmatinski biser, ki bo poskrbel za prav posebno vzdušje - Jasna Zlokić

Petek, 6. december.

Največja arena v Sloveniji.

Večer, v družbi glasbenih legend, ki ne razočara.

Dogodek, ki vsako leto znova polni dvorane.

Po več kot 10-ih razprodanih spektaklih prihaja …

Aktualov 12. rojstni dan!

Dalmatinska duša, človek morja in ''gušta'', brez katerega ni prave dalmatinske fešte - Mladen Grdović

Pevka, ki je pustila neizbrisljive sledi po vseh delčkih naše skupne države, kjer je bila kar dvakrat proglašena za najboljšo in najbolj priljubljeno pevko - Meri Cetinić

Najbolj predvajana in poslušana klapa na radiu Aktual, ki bo s pravim dalmatinskim, mediteranskim melosom, prižgala sonce in pričarala poletje - Klapa Kampanel

Prijatelji vseh generacij in brezčasni zabavljači, ki bodo poskrbeli za žur, kot ga še ni bilo - Čuki

Si tudi vi želite znova V ŽIVO slišati največje uspešnice izvajalcev, kot so na primer ''A ja sam negdje rujno vino pio'', ''Skitnica'', ''Samo simpatija'', ''Dalmatinac sam'', ''Nirvana'', ''Z nogo ob tla'', ''Niko se ne smije kao ti'' in še mnoge druge?

Potem ne odlašajte, saj se čas za nakup najcenejših vstopnic izteka ...

NAJCENEJŠE VSTOPNICE bodo na voljo samo še 2 DNI, in sicer do petka, 22. novembra 2019, do 20.00 ure na Eventimu, bencinskih servisih Petrol ali spletnem portalu Mynight.si!

Oglasno sporočilo

