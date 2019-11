Kaj bi spremenili v proračunu?

21.11.2019 | 15:30

Franc Pipan (četrti z desne) je dejal, da je zlasti na nekaterih območjih treba budno spremljati morebitno plazenje tal, saj lahko plazi zdrsne v hudournik. Take razmere so po njegovem pri Metnem vrhu. (Foto: M. L.)

Župan Srečko Ocvirk (levo) je ob koncu seje povabil na malico, ker je imel nedavno rojstni dan. (Foto: M. L.)

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so včeraj obravnavali predlog proračuna za leto 2020. S proračunom mora občina zagotoviti plačevanje obveznosti, ki jih predpisuje država, hkrati bo s proračunskim denarjem nadaljevala nekatere že začete naložbe, načrtuje pa tudi nekatera nove večje proračunske stroške, so na seji sporočali iz občinske uprave. Težišče v proračunu je na družbenih dejavnostih, so povedali župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Košmerl in Vlasta Marn, vodja oddelka za finance.

Občinskemu oddelku za družbene dejavnosti namenjajo več kot štirideset odstotkov proračunskega denarja. Okrog trideset odstotkov sedemnajstmilijonskem proračunu vseeno še ostaja za naložbe.

V široki razpravi so svetniki predlagali med drugim povečanje proračunskega deleža za podeželje. Več razpravljavcev je predlagalo povečanje postavke za vzdrževanje cest in mostov. V zvezi z želenimi vlaganji v samem mestu Sevnica so se med drugim zavzeli za gradnjo kulturne dvorane. Ena od pobud (Tanja Novšak) je bila, da naj občina denarno pomaga mladim družinam pri pridobivanju stanovanja, s čimer bi Sevnica blažila posledice odločitve bank o zaostritvi meril kreditiranja. Razprava je bila kljub dolgotrajnosti strpna in tehtna, v njej so svetniki tudi menili, da je sevniški proračun za leto 2020 naravnan razvojno.

Občinski svet je obravnaval tudi prostorska dokumenta ter med drugim dali podjetju Infra soglasje k novelaciji načrta ureditev na območjih hidroelektrarn Arto-Blanca in Krško.

M. L.

Galerija