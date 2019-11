Z ukradenim avtomobilom poskušal priti čez mejo

21.11.2019 | 11:10

Ukraden avtomobil (Foto: PMP Obrežje)

Na mejni prehod Obrežje je ponoči na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in med pregledom vozila ugotovili, da so na vozilu prenarejene številke šasije in nameščene ponarejene registrske tablice. Pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil pred tednom dni ukraden v Franciji. Renault megane scenica so zasegli in 39-letnemu osumljencu iz Srbije odvzeli prostost. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Odnesel ničesar, a povzročil za tisočaka škode

Na Lebanovi ulici v Novem mestu je včeraj med 10. in 18. uro nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Prijeli 12 tujcev

Nezakoniti prehodi državne meje Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Prilip in Čateža ob Savi izsledili in prijeli devet državljanov Bangladeša, dva državljana Pakistana in državljana Nigerije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. Ž.