Rajović zapušča Adrio Mobil

21.11.2019 | 12:15

Dušan Rajović (Foto: Foto: Mario Stiehl, Sportida, Adrian Noe)

Novo mesto - Iz Kolesarskega kluba Adria Mobil so sporočili, da jih bo s koncem letošnje sezone zapustil Srb Dušan Rajović, ki je v zadnjih treh letih zelo zaznamoval novomeško ekipo. Svojo pot bo nadaljeval v francoski prokontinentalni ekipi Delko Marseille Provence, ki je letos prvič nastopila tudi na dirki Po Sloveniji. Rajović je za Adrio Mobil v treh letih dosegel 13 zmag, od tega letos pet.

»Kolesarski klub Adria Mobil se s tem poslavlja še od enega izjemnega kolesarja, ki mu je zagotovo dal odlične pogoje za razvoj in napredovanje v okviru danih možnosti, kot tudi številnim kolesarjem doslej in celi vrsti mladih, čigar čas šele prihaja. KK Adria Mobil še naprej ostaja kontinentalne ekipa, ki v skladu s politiko kluba omogoča svojim članom, da stopajo še višje in se pomerijo tudi med najboljšimi kolesarji sveta.

Dušan Rajović je v Novo mesto prišel leta 2017 in se hitro vklopil v ekipo ter z balkanskim temperamentom poskrbel, da nikomur ni bilo dolgčas. Dule se je v treh letih razvil v vrhunskega kolesarja, ki je nazadnje slavil z odmevno zmago na dirki po Hrvaški. Na tej dirki je v sprintu premagal številne kolesarje najvišjega ranga,« so med drugim v klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Rajović pa je ob tem dejal: »V Adri Mobil sem se počutil kot doma. Iz mene so naredili odličnega kolesarja, ki lahko zmaga marsikatero dirko. Tu sem se veliko naučil ter spoznal veliko prijateljev. Hvala vsem in se vidimo na cesti!«

M. Ž.