Odbojkarje Krke lastne napake stale boljšega izkupička

21.11.2019 | 14:15

Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Mariboru. (Foto: S. Vesel)

Novo mesto - V prvi tekmi četrtfinala pokalnega tekmovanja sta se sinoči v Novem mestu pomerila Krka in Maribor. Priča smo bili že drugemu letošnjemu napetemu obračunu med ekipama, na koncu pa je ponovno zmaga pripadla gostom, tokrat z rezultatom 1:3 (22:25, 25:21, 24:26, 24:26). Štajerci so tako naredili prvi korak k napredovanju v polfinale pokala, a to bodo morali še potrditi prihodnjo sredo, ko bo v Mariboru na sporedu povratna tekma.

Tekmo so bolje odprli gosti in hitro pokazali razlog neporaženosti v državnem prvenstvu in dobrih rezultatov v mednarodnem tekmovanju MEVZA. Z odlično igro v obrambi so hitro prevzeli vajeti v svoje roke in pobegnili na sedem točk prednosti. V začetku tekme domačim nikakor ni stekla organizacija napada. V drugem delu niza so podaje vendarle našle napadalce in krkaši so se uspeli približati na 22:24. Gostujoči trener Sebastijan Škorc je posegel po polminutnem odmoru in s tem prekinil nalet Krke, Donik pa je uspešno zaključil za zmago v prvem nizu.

Že ob koncu prvega niza je v igro pri domačih namesto mladega Travnika vstopil Kumer, ki je nato tudi nadaljeval v drugem nizu in Novomeščanom prinesel nekaj dodatne moči v napadu. Po vodstvu Krke z 18:16 so Štajerci odgovorili s tremi zaporednimi točkami in najavili novo napeto končnico. Sledilo je nekaj točk, ob katerih so se razvnele strasti tako na eni kot na drugi strani. Domači so ohranili treznejšo glavo in v ključnih trenutkih storili manj lastnih napak ter se zasluženo veselili zmage in izenačenja v dobljenih nizih.

V tretjem nizu nizu je pri gostih nerazpoloženega Možiča zamenjal Herman, a osrednjo vlogo je imel Donik. V napadu je bil praktično nezaustavljiv. Mariborčani so vse do zadnjih trenutkov suvereno peljali niz v svojo korist, zataknilo pa se je pri 19:24. Po uspešnem napadu domačih je domači trener Tomislav Mišin na servis poslal Davida Renka. Ta je poskrbel za nekaj dobrih servisov, domači pa so z dobro igro v bloku so uspeli ubraniti kar pet zaključnih žog. Za izenačenje na 24. točki je Hafner z blokom ujel napad Donika. V naslednji akciji je Bogožalec gostom priigral šesto zaključno žogo. Zadnjo točko so gostom podarili kar novomeški odbojkarji sami, saj so se pri bloku ujeli v mrežo.

Krkaši so nalet s konca tretjega niza prenesli tudi v četrtega in hitro povedli s 6:2. Štajerci so dobro reagirali in v naslednjih minutah izničili prednost. Nobena ekipa si nato ni uspela priigrati občutnejše prednosti in sledila je nova napeta končnica. Drobnič je z asom poravnal na 21, nato pa sta se ekipi dajali točko po točko. Kumer je domačim priigral prvo zaključno žogo. Na drugi strani je s penalom vrnil Mulec. Sledil je še uspešen napad Hermana, v zadnji akciji srečanja pa je napad domačih končal v mreži.

To je bila prva v nizu treh zaporednih tekem med moštvoma Krke in Maribora. Že v petek se bosta ekipi znova pomerili v Mariboru, šlo bo za tekmo 9. kroga državnega prvenstva, povratna tekma četrtfinala pokalnega tekmovanja pa bo prihodnjo sredo, prav tako v Mariboru.

S. V.

Galerija