Na Ljubljanski borzi danes izstopale delnice novomeške Krke

21.11.2019 | 18:45

Novomeška Krka (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Na Ljubljanski borzi so danes znova izstopale delnice Krke, ki je objavila poslovne rezultate in z njimi prepričala vlagatelje. Z delnicami novomeškega farmacevta so sklenili za skoraj 2,4 milijona evrov poslov, podražile so se za skoraj tri odstotke. Skupno je bilo na borzi za 3,05 milijona evrov prometa, indeks SBI TOP je pridobil 1,06 odstotka.

indeks vrednost spr. v točkah spr. v %

SBITOP 893,52 9,380 1,06%

ADRPR 1.082,26 6,653 0,62%

podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)

Intereuropa 1,4200 -1,39% 3,70

Krka 70,8000 2,91% 2.374,01

Luka Koper 23,0000 0,88% 15,58

Mercator * 21,0000 0,00% 0,00

NLB 56,2000 -0,35% 134,89

Petrol 355,0000 0,57% 298,58

Sava-RE 17,3000 0,58% 5,19

Telekom Slovenije 55,2000 -1,43% 49,83

Zavarovalnica Triglav 32,6000 0,31% 69,96

Cinkarna Celje 186,0000 0,00% 95,74

KD Group 86,5000 0,00% 0,35

Unior 14,6000 0,00% 0,00

* delnica ne sodi v indeks SBI TOP

Londonska borza

tečaj spr. v %

NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 11,13 0,27%

L. M.