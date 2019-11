Kdo so najbolj skrbni lastniki gozdov?

22.11.2019 | 08:00

Slika je ilustrativna (Foto: B. B.)

Maribor - Zavod za gozdove Slovenije je na včerajšnji prireditvi na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor podelil letošnja priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Te je 13 posameznikov in ena skupnost lastnikov gozdov prejelo za aktivno in zgledno gospodarjenje z gozdom ter dobro sodelovanje z javno gozdarsko službo, med njimi so tudi Aleš Prijatelj (območna enota Kočevje), Metod Mežan (območna enota Novo mesto) in Franc Zakšek (območna enota Brežice).

Gre za tradicionalno, že 21. prireditev, na kateri se zavod zahvali tistim, ki zgledno skrbijo za svoje gozdove. »Aktivno delo z gozdom zvišuje njegovo kondicijo in pripravljenost na vse ujme, ki jih povzročajo klimatske spremembe,« je, kot je poročala STA, na novinarski konferenci pred podelitvijo povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem.

Doslej so podelili priznanja že 280 od trenutno okoli 413.000 lastnikom gozdov v Sloveniji, vsako leto pa jih dodelijo po enemu predstavniku iz vsake območne enote zavoda.

Za njihov trud se jim je zahvalil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanonik, po besedah katerega uživa slovenska gozdarska šola s trajnostnim gospodarjenjem z gozdom skozi vso zgodovino velik ugled v mednarodnem prostoru. »Predstavlja blagovno znamke Slovenije in tega bi se morali bolj zavedati,« je dejal.

Lastništvo gozdov v Sloveniji je sicer precej razdrobljeno, saj povprečna posest obsega okoli 2,9 hektarja in še ta je nadalje razdeljena na več med seboj ločenih parcel. Večina gozdov je v zasebni lasti, le 21 odstotkov jih je v lasti države ter trije odstotki v lasti občin, kažejo podatki zavoda za gozdove.

»Imamo 413.000 lastnikov gozdov, kar pomeni, da je vsak peti Slovenec lastnik gozda. A dve tretjini teh lastnikov ima v posesti v poprečju zgolj hektar gozda, kar predstavlja poseben izziv tako za lastnike kot za javno gozdarsko službo. Priznanja, ki jih podeljujemo danes, kažejo tvorno sodelovanje med njimi,« je ponazoril Stanonik.

Prejemniki priznanj so po njegovih besedah dober zgled ostalim lastnikom gozdov, hkrati pa so najboljši promotorji gesel Skrbno z gozdom in Previdno v gozdu, ki jih v letošnjem letu izpostavlja kmetijsko ministrstvo s svojimi kampanjami.

S podelitvijo priznanj na srednji lesarski šoli so želeli izpostaviti tudi pomen izobraževanja in usposabljanja vseh, ki delajo v gozdovih. »Naše poslanstvo je usposobiti bodoče gozdarje za varno in strokovno delo v gozdu,« je povedal ravnatelj omenjene šole Aleš Hus. Vpis je po njegovih besedah zadovoljiv, letos imajo med 50 dijaki v gozdarskih poklicih tudi tri dekleta.

STA, M. Ž.