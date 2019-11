Danes brez elektrike

22.11.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNIŠČEK, TP OREHOVICA-VAS;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 11.30 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK KLJUKA na izvodu MEDVEDJEK ČEZ AVTOCESTO;

- od 8.30 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS na izvodu VOVK - DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gaberje Kašele, Jelovec, Kovačev hrib, Veliki vrh, Telče, Telčice, Vozenk, Marendol, Jeperjek, Otavnik in Bojnik med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Sremič izvod pretvornik Grmada med 9. in 13. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brege med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro, na območju TP Drnovo med 8. in 8.30 uro ter med 13. in 13.30 uro in na območju TP Mrtvice in Vihre med 8.30 in 12.30 uro.

M. K.